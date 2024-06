Hnutie Slovensko: Ministerstvo životného prostredia si na čele s Tarabom neplní svoje domáce úlohy

Svoju neschopnosť viesť rezort efektívne, chcú zakryť skráteným legislatívnym konaním k zákonu o krajinnom plánovaní. Ten je potrebný na splnenie míľnika a načerpanie stoviek miliónov eur z plánu obnovy v piatej žiadosti o platbu. Informovalo opozičné hnutie Slovensko.

„Rezort s ním už mešká viac ako pol roka. Namiesto kvalitného zákona a splnenia termínu minister Taraba prináša len ďalšiu reguláciu pre ľudí a to ešte s meškaním, ktoré vidí celá Európska komisia. Zákon o krajinnom plánovaní bude slúžiť len na plány, ktorých väčšina skončí v šuplíkoch,“ skonštatovalo hnutie Slovensko.

Európa podľa hnutia podáva SR ruku s plným mešcom a Taraba hovorí o tom, ako by plán obnovy urobil inak. „Akokoľvek by to chcel robiť, zatiaľ jeho výsledky hovoria o tom, že robí veľmi málo a nestíha ani základné priority rezortu,“ uviedol poslanec za hnutie Slovensko Rastislav Krátky. Doplnil, že v prípade hodnotenia plnenia úloh MŽP v rámci plánu obnovy ide o „červené more“.

Hnutie zároveň poukazuje na to, že vláda je rekordérom v urýchlenom schvaľovaní zákonov. Kým priemer zrýchleného schvaľovania zákonov je od roku 2006 približne päť až šesť zákonov ročne, táto vláda za osem mesiacov priniesla 35 legislatívnych návrhov. „Podľa môjho názoru z 35 návrhov, ktoré už priniesla, 24 z nich nespĺňalo ani základné predpoklady na takéto rýchle schvaľovanie zákonov tak, ako to vyžaduje rokovací poriadok Národnej rady SR,“ povedal Krátky.