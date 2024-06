Tragédia na kúpalisku: 14-ročné dievča prehralo boj o život

Nešťastie v Thermalparku v Dunajskej Strede, ku ktorému došlo v sobotu (8. 6.), malo nakoniec smutnú dohru. 14-ročná Laura, ktorá sa topila vo vode, po niekoľkých dňoch v nemocnici boj o život prehrala. Privolaní záchranári na mieste Lauru oživovali a v ťažkom stave ju previezli do nemocnice v Bratislave. Jej stav však bol veľmi vážny a zdravotníkom sa ju nepodarilo zachrániť. Polícia potvrdila, že skutok vyšetruje ako trestný čin usmrtenia.

Podľa informácií Nového Času sa mala Laura potopiť v bazéne a dostať epileptický záchvat. Pod vodou mala stráviť údajne až 7 minút. „Operátor tiesňovej linky 155 vyslal ambulanciu RLP a záchranársky vrtuľník k maloletej pacientke, ktorá sa topila. Po úspešnej resuscitácii bola letecky transportovaná zaintubovaná na umelej pľúcnej ventilácii do Národného ústavu detských chorôb,“ priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.

Skutok prekvalifikovali na usmrtenie

„Vyšetrovateľ kriminálnej polície skutok vzhľadom na okolnosti prekvalifikoval na trestný čin usmrtenia. V súčasnosti vykonávame úkony potrebné na riadne objasnenie sobotnej udalosti. Vzhľadom na prebiehajúce úkony vo vyšetrovaní a vek poškodenej osoby nie je možné poskytnúť k prípadu bližšie informácie,“ uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Vedenie kúpaliska sa ohradilo voči obvineniam, že v čase nešťastia nebol pri topiacej sa dievčine plavčík. „Nie je pravda, že tam žiadny nebol, bol tam jeden plavčík aktuálne na mieste. Všetko poskytujeme polícii, nemyslím si, že ja som tá správna osoba, ktorá by sa mala k tomu vyjadrovať. My sme urobili vnútorné šetrenie a vyanalyzovali sme situáciu a aj sme vyvodili nejaké kroky, aby sme dávali ešte väčší pozor, ale ako sa to presne stalo, rieši polícia,“ uviedol riaditeľ kúpaliska Gabriel Somogyi a dodal: „Vyjadrujeme rodine dievčaťa úprimnú sústrasť a urobíme všetko pre to, aby sa okolnosti tejto tragédie vyjasnili, aj sme zaviedli ďalšie kroky, aby sa toto nemohlo stať, a veríme, že polícia vyšetrí presné okolnosti prípadu.“