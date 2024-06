Únos 5-ročnej Eleny: Zronená matka žiada verejnosť o pomoc

Matka 5-ročného dievčaťa, ktorá žije vo Veľkej Británii, žiada verejnosť o pomoc. Jej dcéru Elenu Smolik mal v októbri minulého roka odviesť na Slovensko jej 33-ročný otec Rastislav Smolík, ktorý má dvojaké občianstvo.

Napriek opakovaným pokusom o kontakt s dcérou sa 26-ročnej Wiem Bejaoui odvtedy nepodarilo s ňou spojiť a Smolíkovi príbuzní tvrdia, že netušia, kde sa Rastislav s Elenou nachádzajú. O zavlečení dieťaťa s britským občianstvom na Slovensko informoval britský denník Daily Mail.

Smolík a Wiem sa zoznámili v roku 2018 na sociálnych sieťach, neskôr sa vzali a v roku 2019 sa im v Londýne narodila Elena. Po štyroch rokoch sa vzťah začal rozpadávať a v októbri minulého roka Rastislav povedal, že berie Elenu na návštevu k príbuzným na Slovensko.

Na snímke Wiem Bejaoui s dcérou Elenou Smolik, Foto: gofundme.com

Wiem pôvodom z Tuniska súhlasila s krátkou návštevou, ale potom v deň, keď sa mala Elena 1. novembra vrátiť, jej manžel zavolal a povedal, že sa zdržia, pretože stratil Elenin pas.Odvtedy však s Eleninou matkou prerušil kontakt. Wiem pre MailOnline povedala:

"Naposledy sa mi Elena ozvala v novembri, keď mi povedala o pase, a na druhý deň mi jej otec napísal správu, že tu chce zostať, a potom ma zablokoval. Volala som jeho sestre, bratovi, rodičom, celej jeho rodine, ktorú tam poznám, a nechcú so mnou hovoriť, ignorujú moje dotazy na Elenu. Neverím, že stratil pas, a tak som zavolala na políciu a oni povedali, že pôjdu do bytu a tam našli jeho otca, ktorý povedal, že je v Spojenom kráľovstve a žije s manželkou a dcérou, čo nie je pravda. Klamali, viem, že je stále na Slovensku s Elenou, žijú na vidieku v horách, veľmi ľahko sa tam dá ukryť a neviem, ako sa jej darí a či vôbec chodí do školy.”

Podľa Daily Mail britský súd Rastislavovi nariadil, aby sa s dcérou vrátil do Londýna. Právna zástupkyňa matky Amy Rowe uviedla, že podľa medzinárodných dohôd musí byť dieťa chránené pred rodičovskými únosmi a navrátené do domovskej krajiny, kde by mal potom súd rozhodnúť o tom, komu dieťa zverí.

Elenina matka sa teraz snaží priniesť prípad na Slovensko, aby otec dostal súdny príkaz od slovenského súdu. Obáva sa, že inak už svoju dcérku nikdy neuvidí. Založila na internete finančnú zbierku, aby mohla financovať boj o získanie svojej dcéry zo Slovenska.

Slovenská polícia medzitým po 33-ročnom Rastislavovi Smolíkovi vyhlásila pátranie. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici ho zaradilo na zoznam hľadaných osôb 7. júna pre podozrenie zo všeobecnej trestnej činnosti.

Foto: Ministerstvo vnútra SR

Ako ukazujú verejne dostupné záznamy z britských úradov, Rastislav Smolík 19. augusta 2020 kontaktoval britské ministerstvo vnútra, pričom chcel nahlásiť ukončenie manželstva a incident, pri ktorom bol obeťou domáceho násilia.