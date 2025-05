Slováci majú prvé tri body, Slovinsko zdolali 3:1

Slováci boli od úvodu jasne lepším tímom. Súpera dokázali zavrieť v útočnom pásme aj pri hre 5 na 5. Tlak premenili na dva góly v úvodnej tretine, v ktorej sa strelecky presadili Sebastián Čederle a Pavol Regenda. V prostrednej časti pridal tretí presný zásah Michal Krištof.

V ďalšom zápase A-skupiny sa mužstvo trénera Vladimíra Országha predstaví v pondelok 12. mája o 16.20 h proti Rakúsku. Slovincov čaká o deň neskôr v stredu v rovnakom čase duel proti Lotyšsku.

A-skupina MS:

SLOVENSKO - Slovinsko 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Góly: 9. Čederle (Sýkora), 10. Regenda (Kňažko, Grman), 32. Krištof (Lantoši, Mudrák) - 47. Ograjenšek (Sabolič, Macuh). Rozhodovali: MacFarlane (USA), Schrader (Nem.) - Gustafson (USA), Zunde (Lot.), vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3870 divákov.

SLOVENSKO: Hlavaj - Grman, Koch, Ivan, Rosandič, Kňažko, Beňo, Golian - Takáč, Sukeľ, Honzek - Chromiak, Dvorský, Sýkora - Regenda, Krištof, Lantoši - Hrehorčák, Čederle, Roman

Slovinsko: Pintarič - Gregorc, Podrekar, Magovac, Mašič, Stebih, Čosič, Goličič - Ograjenšek, Török, Sabolič - Langus, Drozg, Sitar - Makhovec, Simšič, Macuh - Sodja, Kapel, Jezovsek - Beričič

Slováci mali k dispozícii už po 24 sekundách hry presilovú hru na turnaji. Vypracovali si aj dve príležitosti, keď najskôr pálil z prvej Dvorský a po ňom z opačnej strany aj Chromiak. V oboch prípadoch však mierili strely iba do betónov brankára Pintariča. V prvej desaťminútovke hrali Slováci aj ďalšiu presilovku, no v nej hrali príliš staticky a bez streleckého pokusu. Krátko po nej však išli do vedenie, keď si po dobrej práci Sýkoru vychutnal brankára bekhendovým blafákom Čederle. Prešlo iba 66 sekúnd a vedenie favorita duelu bolo dvojgólové. Hneď vo svojom prvom stretnutí na turnaji sa strelecky presadil Regenda, ktorý tečoval strelu ďalšieho novica v zostave Kňažka. Slovinci vystrelili za približne 15 minút na slovenskú bránu iba raz.

Rozbeh prostrednej časti hry bol pomalý. Blízko ku gólu boli v 25. minúte Slovinci, strelu z prvej vyslal Sabolič a Hlavajovi puk prepadol. Našťastie pre slovenského brankára sa odkotúľal tesne mimo bránku. Slováci mali ďalšiu početnú výhodu, počas dvoch minút vyvíjali na súpera tlak, no viacero pokusov zastavil Pintarič a pri strele Mudráka mu pomohla žŕdka. Slabá disciplína u Slovincov pokračovala a tentoraz ju potrestal v presilovke Krištof, ktorý si v útočnom pásme vymenil miesto s Lantošim a po jeho krížnej prihrávke zvýšil na 3:0. Slovinci sa dostávali do útočného pásma iba ojedinele, 87 sekúnd pred druhou sirénou vystrelil spoza hráča Drozg a prekonal Hlavaja. Slovenská striedačka si však vzala trénerskú výzvu na ofsajd, uspela s ňou a gól neplatil.

Slováci si však duel skomplikovali. V úvode tretiny sa nechali vylúčiť v krátkom slede Regenda a Koch, čo súper využil na kontaktný gól z hokejky Ograjenšeka. Slovinci sa dostali späť do zápasu, boli oveľa aktívnejší ako prvých 40 minút, no zapli už neskoro. Slováci dokázali náskok udržať a zapísali si prvé tri body do tabuľky. V závere ešte trafil žrď prázdnej slovinskej bránky Čederle.

tabuľka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6

2. Kanada 1 1 0 0 0 4:0 3

3. Lotyšsko 1 1 0 0 0 4:1 3

4. Fínsko 1 1 0 0 0 2:1 3

-----------------------------

5. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 3:6 3

6. Rakúsko 2 0 0 0 2 3:6 0

7. Francúzsko 1 0 0 0 1 1:4 0

8. Slovinsko 2 0 0 0 2 1:7 0