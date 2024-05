Vo veku 53 rokov zomrel Morgan Spurlock, autor dokumentu Super Size Me

V rámci dokumentu z roku 2004 sa Spurlock mesiac stravoval výlučne v reštauráciách McDonalds.

Rodinní príslušníci uviedli, že Morgan zomrel v New Yorku z dôvodu komplikácii s rakovinou. „Svet stratil ozajstného tvorivého génia a výnimočného muža,“ uviedol jeho brat Craig Spurlock.

Morgan Spurlock sa narodil 7. novembra 1970 v americkom štáte Západná Virgínia. Na začiatku svojej kariéry pôsobil ako dramatik a neskôr vytvoril internetovú reláciu I Bet You Will, v ktorej ľudia za finančnú odmenu vykonávali rôzne kúsky, píše Sky News. Túto reláciu neskôr prevzala do svojho programu televízia MTV.

V dokumente Super Size Me sa 30 dní stravoval v McDonalds, aby skúmal nárast výskytu obezity v USA. Denne konzumoval 5000 kilokalórii a vždy si objednával extra-veľkú porciu (super-size). Do konca tohto experimentu pribral 11,3 kilogramu a vyskytla sa uňho depresia i poruchy funkcie pečene, pripomína Sky News. Tento dokument bol nominovaný na ocenenie Americkej akadémie filmových umení a vied (AMPAS), známe aj ako Oscar. McDonalds následne začal obmedzovať svoju ponuku takýchto extra veľkých porcií.

Spurlock sa v roku 2017 priznal k alkoholizmu a k nevhodnému sexuálnemu správaniu, v dôsledku čoho odstúpil z funkcie v rámci produkčného štúdia Warrior Poets, ktoré založil v roku 2004.