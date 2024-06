26-ročný futbalový brankár zomrel po kolapse

Brankár čiernohorskej futbalovej reprezentácie Matija Šarkič v sobotu zomrel vo veku 26 rokov. Informáciu potvrdil jeho klub FC Millwall.

Šarkič nastúpil na svoj posledný duel 5. júna v prípravnom stretnutí na pôde Belgicka, ktorý Čierna Hora prehrala 0:2. Bol to jeho deviaty reprezentačný štart, pripísal si v ňom deväť zákrokov a vyhlásili ho za muža zápasu. Podľa informácii The Mirror sa brankár anglického druholigistu po návrate z reprezentačného zrazu cítil zle a jeho priatelia mu do jeho apartmánu v meste Budva privolali sanitku. Napriek tomu v sobotu o 6.30 zomrel.

Šarkič prestúpil do Millwallu pred rokom z Wolverhamptonu a za londýnsky klub odchytal v uplynulej sezóne druhej najvyššej súťaže 33 duelov. „Klub vyjadruje úprimnú sústrasť Matijovej rodine v tejto mimoriadne smutnej chvíli. Ďalšie komentáre poskytovať nebudeme,“ zverejnil FC Millwall podľa AP.