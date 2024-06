Hamšík na Majstrovstvách Európy pripúšťa senzáciu v podaní Slovenska

Slováci môžu Belgicko len prekvapiť a pripomínajú svoje kvalitné kvalifikačné vystúpenia proti Portugalsku, od ich súpera sa naopak očakávajú tri body. Zápas E-skupiny vo Frankfurte je na programe v pondelok od 18.00 h.

Doposiaľ najsenzačnejší výsledok na veľkom turnaji dosiahlo Slovensko na MS 2010, keď zdolalo v základnej fáze Taliansko 3:2 a na jeho úkor postúpilo do osemfinále. Kapitán tímu bol vtedy Marek Hamšík, ktorý je na prebiehajúcich ME v pozícii manažéra tímu a asistenta trénera. „Viem si predstaviť, že to skončí senzačne. Chalani trénujú kvalitne vo vysokej intenzite a sú dobre nastavení,“ povedal Hamšík na sobotnej tlačovej konferencii. Nereálne nevidí ani prípadný postup do osemfinále, čo by bolo pre Slovákov vyrovnanie maxima na kontinentálnom šampionáte z roku 2016. „Toto mužstvo určite má potenciál postúpiť zo skupiny, je to náš cieľ. V hlave však teraz máme jediný zápas,“ dodal Hamšík.

V spojitosti s Belgickom sa hovorí o možných absenciách v dôsledku zranení a nedostatočnej formy niektorých hráčov. Na sobotnej tlačovej konferencii tím navyše požiadal médiá, aby nekládli otázky ohľadom kondície. Pred pondelkovým zápasom sa hovorí o možnej absencii obrancov Axela Witsela, Jana Vertonghena i Arthura Theateho. „Neobávam sa toho, že sú tu nejaké absencie. Všetci, ktorí budú hrať, sú pripravení, je tu dostatok kvality,“ povedal v sobotu obranca Timothy Castagne podľa agentúry Reuters. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka zas pripomenul, že Belgičania majú kvalitných hráčov aj na lavičke. „Ja osobne nevnímam ich zranenia, keď sa Belgicku zraní aj šesť hráčov, majú pripravených ďalších šesť,“ povedal Lobotka. V kvalifikácii bol jeden z dvoch hráčov, ktorí dokázali streliť gól suverénnemu Portugalsku.

„Belgičania sú na tej istej úrovni ako Portugalčania a majú výborných hráčov. Či dám gól vám poviem až po zápase, rád by som ho samozrejme strelil, keďže ich veľa nedávam. Podstatné však bude, aby sme dobre bránili a snažili sa dať gól z každej šance. Bude to veľmi náročné kondične aj mentálne,“ doplnil 29-ročný defenzívny stredopoliar. Pozícia v papierovo slabšom tímu mu vyhovuje: „Nemáme čo stratiť a budeme hrať uvoľnene. U nich je všetko okrem víťazstva neúspech.“

Jeho tím čaká štyri dni po stretnutí s Belgickom zápas proti Ukrajine (Düsseldorf, 15.00). Účinkovanie v skupine zakončí tím Francesca Calzonu 26. júna duelom proti Rumunsku (Frankfurt, 18.00). Slováci sú na štvrtom veľkom turnaji a trikrát postúpili zo základnej skupiny - naposledy na ME 2016 vo Francúzsku. Belgičania patria medzi favoritov celého turnaja a medzi elitou sú od MS 2014. Najlepší výsledok dosiahli na ME 1980, kde nestačili vo finále 1:2 na Západné Nemecko.

Pondelok 17. júna, 18.00 h

E-skupina, 1. kolo /Frankfurt Arena/

Belgicko - Slovensko

rozhodcovia: Umut Meler, Emre Eyisoy, Kerem Ersoy (všetci Tur.)

Predpokladané zostavy:

Belgicko: Casteels - Faes, Witsel, De Cuyper, Castagne - Mangala, Onana, Doku - Trossard, De Bruyne, Lukaku

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Boženík, Haraslín