Zomrel legendárny herec, ktorého preslávili filmy Titanic a Pán Prsteňov

Vo veku 79-rokov zomrel anglický herec Bernard Hill, ktorý bol známy najmä vďaka úlohám vo filmoch Titanic, či Pán Prsteňov: Dve veže a Návrat kráľa. Bernard Hill zomrel náhle v nedeľu v skorých ranných hodinách, potvrdil BBC jeho agent Lou Coulson.

Hill hral kapitána Edwarda Smitha v oscarovom filme Titanic z roku 1997. Zahral si aj kráľa Théodena v dvoch filmoch z trilógie Pán prsteňov. Bernard Hill má na konte jedinečný rekord. Je jediným hercom, ktorý sa objavil vo viac ako jednom filme, ktorý získal 11 Oscarov.

Počas svojej desaťročia trvajúcej kariéry si zahral aj v televíznom seriáli BBC Ja, Claudius z roku 1976, vo filme Gándhí z roku 1982, Shirley Valentine z roku 1989, Kráľ škorpión z roku 2002 a vo filme Valkýra s Tomom Cruisom z roku 2008.

Škótska speváčka a herečka Barbara Dickson na sociálnej sieti X uviedla: "S veľkým zármutkom som zaznamenala úmrtie Bernarda Hilla. Pracovali sme spolu na John, Paul, George, Ringo and Bert, úžasnej show Willyho Russella v 1974-1975. Skutočne úžasný herec. Bolo mi cťou, že sa nám mohli skrížiť naše cesty."

It’s with great sadness that I note the death of Bernard Hill. We worked together in John Paul George Ringo and Bert, Willy Russell marvellous show 1974-1975. A really marvellous actor. It was a privilege to have crossed paths with him. RIP Benny x#bernardhill pic.twitter.com/UPVDCo3ut8