Tublatanka predstavuje pieseň Súboj víťazov k Majstrovstvám sveta v hokeji!

K novinke nakrútili Maťo Ďurinda, Juraj Topor a Peter Schlosser videoklip, ktorý si zobral na starosť režisér Karol Vosátko. Súboj víťazov je poctou skupiny Tublatanka k úspechom a tradícii slovenského hokeja a jeho hráčov.

"Slovensko hrá súboj hodný víťazov, v duši má napísané, že na to má!" Takto začína spevák Maťo Ďurinda pieseň, ktorá svojim textom a atmosférou skandovania publika povzbudzuje výkony slovenských reprezentantov v hokeji. Skladbu Súboj víťazov zložil Maťo Ďurinda so svojou manželkou Mirkou, ktorá napísala text piesne.

„Keď som bol malý, chcel som sa stať hokejistom, poctivo som od siedmich rokov trénoval za družstvo žiakov BEZ Bratislava. Tesne pred postupom do dorastu som mal na zápasoch dve vážnejšie zranenia. Zlomený nos a kľúčnu kosť. Začal som uprednostňovať gitaru a spev a založil som rockovú skupinu. Ale tá silná vášeň k hokeju ma nikdy neopustila. Dnes som fanúšikom hokeja. Ako muzikant som dlhší čas mal túžbu urobiť pieseň so športovým videoklipom a venovať ju na podporu slovenského hokeja,“ prezradil frontman Maťo Ďurinda.

K novinke nakrútili členovia Tublatanky aj videoklip pod taktovkou režiséra Karola Vosátka. Kameru a strih má na konte Maroš Derlan. Vo videu uvidia fanúšikovia mnohé najkrajšie góly, oslavy a hokejové osobnosti zo zlatej éry slovenského hokeja, z čias, keď sa Slovensko v roku 2002 stalo majstrom sveta v ľadovom hokeji. Videoklip prináša aj dôležité momenty zo zápasov súčasných hokejových hviezd na Majstrovstvách sveta v hokeji aj úspechy a oslavy bronzových medailistov z olympiády v Pekingu. Klip obsahuje aj skryté titulky textu piesne. Maťo Ďurinda predstavil pieseň aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja na čele s Miroslavom Šatanom.

„Niekoľkokrát som na zväze pieseň pustil z reproduktora, aby si ju členovia vypočuli. Ukázal som k nej jej športový text, ktorý povzbudzuje našich reprezentantov. Keď sme sa bavili o tejto piesni, tak pána Šatana napadla myšlienka, že by bolo vhodné, aby v piesni bol aj typický zvuk Slovenska. Vtedy sme si všetci položili otázku, čo je vlastne typický zvuk našej krajiny. A všetkých nás hneď napadlo, že typickým zvukom je fujara. Potešilo nás to, že sme sa na tom hneď zhodli. A tak sme zvuk fujary zapracovali do piesne," konštatuje Maťo Ďurinda.

Z refrénu piesne pripravila kapela aj 30-sekundový takzvaný Gól song, ktorý sa začína fujarou aj s fanúšikovským skandovaním "Slovensko". Je určený na použitie na štadióne, keď slovenskí hokejisti strelia gól. Pieseň a videoklip Súboj víťazov je poctou skupiny Tublatanka k úspechom, tradícii a kvalite slovenského hokeja a jeho hráčov v našej malej hokejovej krajine.

Tublatanka stihla za 40 rokov na scéne vydať 12 štúdiových albumov a množstvo megahitov. V minulom roku vyšlo rockovej legende nové CD a LP Uprostred chaosu s pätnástimi piesňami. Okrem toho vydala v reedícii vydavateľstva Opus prvých šesť albumov na vinylových LP platniach a CD nosičoch z osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia.