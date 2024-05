Fico o 2. dôchodkovom pilieri: Vláda nechce ľuďom brať peniaze, ale pomôcť s lepším zhodnotením

Reagoval tak na otázku, ktorú položil poslanec Pavol Goga (Smer-SD): „Opozícia po strašení trojpercentným navyšovaním DPH prešla na strašenie občanov tvrdením, že im ide vláda ukradnúť druhý dôchodkový pilier. Môžete nám prosím priblížiť, aké má vláda v skutočnosti plány s druhým pilierom a aký postoj prevláda v tejto problematike v rámci Európskej únie?“

Premiér odmietol tvrdenia o tom, že vláda ide zobrať ľuďom peniaze či siahnuť na ich vklady. „Naopak, my tým ľuďom chceme pomôcť. Pretože ak dnes má niekto peniaze v banke a má tam nejaký smiešny úrok, ktorým sa zhodnocujú jeho peniaze, štát má právo ponúknuť takémuto občanovi: Poď uvažovať inak. Zober si svoje peniaze a kúp si napríklad štátny dlhopis, ktorý použijeme potom na výstavbu diaľnic. A nedostaneš 1,5 %, ale dostaneš 3 %,“ priblížil Fico.

Podobný princíp chce vláda podľa neho uplatniť aj v prípade druhého piliera. Kritizoval, že prvé dôchodky aj s využitím tohto piliera sú nižšie ako tie, ktoré vypláca Sociálna poisťovne. „Musíme ponúknuť dôchodkovým správcovským spoločnostiam - poďte sa pozrieť na to, či radšej ako poslať peniaze na nejaký americký finančný trh nepoužijete tieto peniaze na Slovensku na financovanie obrovských infraštrukturálnych projektov a zhodnotíte tieto peniaze výraznejšie. Pretože vždy máte väčšiu istotu v Slovenskej republike, ako v amerických investičných trhoch,“ zdôraznil premiér.

Pri nedávnej diskusii o správe o fungovaní jednotného trhu EÚ sa podľa neho objavila veľká kritika toho, že obrovské množstvo európskych peňazí končí na trhoch v Spojených štátov amerických. Nemôžu sa potom použiť na financovanie veľkých infraštrukturálnych projektov v Európe. „Preto máme právo pýtať sa na Slovensku, či súhlasíme s tým, že miliardy, ktoré sú naakumulované v druhom dôchodkovom fonde, končia niekde na amerických finančných trhoch,“ dodal Fico.

Podľa Demokratov majú sporitelia na výber lepšie investície ako štátne dlhopisy

Pokiaľ by občania chceli investovať peniaze usporené na dôchodky, majú na výber indexové alebo akciové fondy, v ktorých je úrok výrazne vyšší, ako sa dá očakávať pri štátnych dlhopisoch. Upozornila na to mimoparlamentná strana Demokrati v reakcii na zámer premiéra Roberta Fica ponúknuť sporiteľom štátne dlhopisy a získané peniaze využiť napríklad na investície do výstavby diaľnic.

„Plán Roberta Fica so štátnymi dlhopismi nie je nič iné ako pôžička štátu. Vláda si chce požičať peniaze od obyčajných ľudí, lebo jej trhy nedôverujú a zvyšujú rizikovú prirážku na vládne pôžičky,“ uviedli Demokrati. Bývalý štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík zdôraznil, že záujmom vlády musí byť, aby mala zo štátnych dlhopisov čo najnižší úrok, naopak záujmom sporiteľa je, aby mu dôchodkové spoločnosti zabezpečili z jeho peňazí čo najvyšší výnos. „Diaľničné dlhopisy alebo dlhopisy pre ľudí sú preto z tohto pohľadu ekonomický nezmysel,“ dodal.

Preto je podľa Jančíka správne, ak dôchodkové spoločnosti investujú peniaze sporiteľov tam, kde im prinášajú najvyšší výnos pri rešpektovaní bezpečnosti týchto investícií. Je preto úplne jedno, v ktorej časti sveta sú investované, či už je to v Amerike, Nemecku alebo vo Francúzsku.

Strana odmietla tvrdenia, podľa ktorých nie je druhý dôchodkový pilier výhodný. Tvrdí, že výnosnosť druhého piliera sa blíži k 10 % ročne. Pokiaľ by bolo úročenie štátnych dlhopisov na úrovni 4 % alebo 5 %, išlo by podľa Demokratov o menší výnos, no zároveň o vysoké úroky pre štát. Aktuálne si Slovensko požičiava na trhoch financie za necelé 4 % ročne.