Saková: Expo 2025 v Japonsku bude zastrešovať ministerstvo cestovného ruchu

„Je dohoda medzi naším ministerstvom a ministerstvom cestovného ruchu a športu, že problematiku celého Expa bude zastrešovať ministerstvo cestovného ruchu. Expo nevnímame len ako prezentáciu podnikateľského sektora voči svetu, ale vnímame ho ako prezentáciu Slovenska ako takého, samozrejme, obsahovo,“ priblížila Saková.

„Budeme tú výstavu aj napĺňať ako Ministerstvo hospodárstva SR, takisto aj úrad podpredsedu vlády pána Kmeca chce priniesť ďalšie aktivity, čo sa týka prezentácie Slovenska v oblasti nových technológií. A, samozrejme, celé to zastreší ministerstvo cestovného ruchu ako propagáciu Slovenska,“ podčiarkla.

Priblížila, že obstarávanie vo veci Expo, ktoré sa pripravilo ešte za jej predchodcov na ministerstve hospodárstva, z pôvodne plánovanej sumy približne 1,5 milióna eur „vyskočilo“ na tri milióny eur. „Záverečné ponuky vo verejnom obstarávaní na výstavbu pavilónu boli okolo 8,5 milióna eur. Ja som sa pri návšteve Japonska stretla aj s ministrom ekonomiky Japonska, kde sme hovorili aj o tomto probléme, prečo výrazne narastajú ceny,“ doplnila.

„Japonský minister ma upozornil, že to nie je len náš problém, ale je to problém viacerých krajín, ktoré sa chystajú na Expo v Japonsku. Chýbajú totiž kapacity japonských stavbárov a japonských architektov, aby postavili pavilóny. Viacerým krajinám Japonsko ponúka možnosť prenájmu vo veľkokapacitnom pavilóne. Takže sa zrejme pôjde do prenájmu určitej plochy v tom jednom pavilóne. Je to štandardný postup, ktorý bol ponúknutý aj ostatným krajinám,“ dodala ministerka hospodárstva SR.