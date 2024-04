SaS spúšťa petíciu na ochranu druhého piliera

PODPÍŠTE PETÍCIU, ABY NÁM NEVZALI AJ POSLEDNÚ ISTOTU sas.sk/druhypilier Žiadame vládu aj parlament, aby NEZASAHOVALI DO DRUHÉHO, v ktorom si my poctivo a dlhodobo sporíme na naše starobné dôchodky. Nedovoľme im pripraviť nás o žiadnu časť našich dôchodkových úspor a budúcich dôchodkov. Fico siahol na druhý pilier už v decembri minulého roka. Znížili príspevok na súkromné účty sporiteľov o štvrtinu, čo bude znamenať nižšie budúce dôchodky nás všetkých poctivo pracujúcich a sporiacich si do dôchodku. A to nebol zďaleka jediný prípad, kedy vlády Roberta Fica okradli občanov o ich dôchodkové úspory.