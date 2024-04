Erik Tomáš: Prezidentskými voľbami sa nezmenili pomery v parlamente

V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to uviedol minister práce a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš. Hlavnou úlohou koalície je podľa predsedu opozičnej SaS Branislava Gröhlinga "upratať" šéfa vládnej SNS Andreja Danka.

Podľa koaličnej zmluvy patrí post šéfa parlamentu Hlasu-SD a prezidentskými voľbami sa nezmenili pomery v parlamente, tvrdí Tomáš. Meno Petra Pellegriniho podľa neho nebolo súčasťou koaličnej zmluvy v zmysle prezidentského kresla. „Vyzývam koaličných partnerov, že ak máme mať medzi sebou dôveru, tak by sme sa mali držať koaličnej dohody a programového vyhlásenia vlády,“ povedal.

Danko pochopil, že nebude zvolený do Európskeho parlamentu a preto zablokoval voľbu predsedu Národnej rady (NR) SR, myslí si Gröhling. „Pána Danka podporíme vtedy, ak sa bude pred začatím každého rokovacieho dňa fúkať v NR SR,“ poznamenal. Gröhling zároveň skritizoval, že Pellegrini uteká z parlamentu do prezidentského paláca a minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) chce utiecť z ministerstva do NR SR.

Tomáš potvrdil, že jeho meno je v balíku, z ktorého sa bude vyberať predseda Hlasu-SD. Vyberať sa bude 1. júna na straníckom sneme zo štyroch podpredsedov a generálneho manažéra. Debatu, kto by mohol Pellegriniho na poste predsedu strany nahradiť, zatiaľ na straníckej úrovni nemali, povedal Tomáš. Dobré by podľa neho bolo, ak by si pred snemom ujasnili jedno meno na predsedu. „Môj názor je, že pri rozhodovaní by mal mať kľúčové slovo otec-zakladateľ strany Peter Pellegrini,“ podotkol.

Gröhling priblížil, že je v kontakte s neúspešným kandidátom na prezidenta Ivanom Korčokom. Stretávajú sa a rozprávajú sa, čo ďalej. Korčok má podľa Gröhlinga dvere v SaS otvorené, no musí sa rozhodnúť sám. „Získal veľmi silný mandát a uvidíme, ako s týmto mandátom do budúcna bude narábať,“ podotkol.

Hlas-SD podľa Tomáša vie, čo má robiť v prípade návrhu SNS, že do Súdnej rady SR by mal zasadnúť Štefan Harabin. „Vyjadríme sa k nominácii, keď príde na stôl,“ poznamenal minister práce. SNS tento návrh s ostatnými koaličnými partnermi nekonzultovala, dodal.

Gröhling považuje za smutné, že Hlas-SD sa voči tomuto návrhu striktne nepostavil. Harabin je pre neho človek, ktorý v minulosti zdevastoval súdnictvo a spravodlivosť.