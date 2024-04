Ako zabrániť meškaniu letu: Dôležitý krok, ktoré musíte spraviť ešte doma

K meškaniu letov dochádza na letiskách celkom bežne, no neraz sa im dá vyhnúť len tým, že si pasažieri osvoja správne návyky. O jednom z nich hovorí aj letuška Cici, ktorá pracovala v leteckom priemysle celých šesť rokov.

Ako uviedla pre Business Insider, Cici sa každý deň v práci stretávala s dovolenkármi, ktorí si nevedeli správne zabaliť príručnú batožinu. Spomenula jednu konkrétnu chybu, ktorá podľa nej najčastejšie prispieva k omeškaniu letu.

Takto zabránite meškaniu

Letuška tvrdí, že mnohí pasažieri robia pri balení príručnej batožiny chybu, keď si tie najpotrebnejšie veci nebalia na ľahko prístupné miesta. Podľa nej všetky predmety, ktoré využijeme počas letu, by sme si mali baliť do kabelky alebo menšej príručnej tašky.

„Ľudia si balia potrebnosti do kufra v úložnom priestore – napríklad slúchadlá, knihu alebo čokoľvek, čo chcú využiť počas letu. Potom k tomu nemajú rýchly prístup.“

Pasažieri, ktorí si po nastúpení do lietadla vyberajú z tašiek alebo kufrov v úložnom priestore nad sedadlami knihy a iné predmety, často blokujú priechod cez uličku ďalším cestujúcim, a tak sa nastupovanie predlžuje a odlet oneskoruje.

Podľa Cici nie je bezpečné vyberať si veci z úložného priestoru ani počas letu, keďže nečakaná turbulencia môže vychýliť lietadlo a hrozí, že batožina vypadne na zem a niekoho zraní.

Ďalšie chyby pri balení príručnej batožiny

Foto: nadisja/Shutterstock.com

Podľa Cici cestujúci často robia chybu aj v tom, že si do príručnej batožiny balia príliš ťažký náklad, a potom ju nedokážu vyložiť do úložného priestoru. Taška alebo kufor by mali byť len natoľko plné, aby ste ich dokázali zdvihnúť nad hlavu.

Letuška pripomína, že na palubu lietadla si môžete priniesť len jednu stredne veľkú tašku. Ak si ich prinesiete viac, obsluha vás pred vstupom na palubu môže požiadať, aby ste všetky predmety vložili len do jednej, čím opäť zdržíte let.

Prečítajte si aj: Tejto časti sedadla v lietadle sa nikdy nedotýkajte, varuje letuška

V prípade prepravy tekutín si so sebou vždy baľte len nádoby o veľkosti určenej na cestovanie.