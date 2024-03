Tejto časti sedadla v lietadle sa nikdy nedotýkajte, varuje letuška

Pasažierov leteckých spoločností Ryanair, EasyJet, TUI a Jet2 varovali pred používaním jednej časti sedadla, ktorá sa nikdy nečistí. Varovanie prichádza z úst letušky, ktorá slúžila v týchto spoločnostiach, no podobné okolnosti zrejme platia aj pre iné.

Letuška prehovorila pre portál Ski Vertigo. Podľa nej najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť kontaminácii mikróbmi a baktériami na palube lietadla, je vopred sa na ne pripraviť. „Informovanosť a príprava sú vaši najlepší spojenci proti mikróbom v lietadle,“ uviedla letuška.

Túto časť sedadla nepoužívajte

Letuška radí, aby sa cestujúci vyhli škodlivým mikroorganizmom aj starostlivým plánovaním návštev toalety. „Zvážte načasovanie používania toalety – buď na začiatku letu alebo hneď po jej čistení, keď je tam menej mikróbov,“ uvádza.

Podľa nej by sa cestujúci mali celkom vyhnúť používaniu sieťky umiestnenej na zadnej časti sedadiel. „Ak musíte použiť sieťku na zadnej strane, vysteľte ju jednorazovým vreckom,“ radí letuška.

Pri dlhších letoch je vhodné vziať si so sebou „hygienickú prvú pomoc“, ktorá by mala obsahovať masku na tvár, dezinfekciu na ruky, dezinfekčné obrúsky a prípadne náhradné oblečenie, ktoré sa zmestí do príručnej batožiny.