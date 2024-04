Russell Crowe, pištoľník, gladiátor, matematik či Robin Hood, jubiluje

Filmových fanúšikov, ale aj kritiku, zaujal ako pištoľník, geniálny matematik, gladiátor či nekonformný policajt. Za stvárnenie rímskeho generála Maxima vo filme Gladiátor (2000) dostal Oscara aj Zlatý glóbus.

Dnes (7. apríla) bude mať novozélandský herec Russell Crowe 60 rokov.

Narodil sa 7. apríla 1964 v meste Wellington na Novom Zélande. Rodičia, ktorí okrem iného dodávali občerstvenie pre filmové štáby, sa v roku 1970 spolu so štvorročným budúcim hercom presťahovali do austrálskeho Sydney. Ako osemročný si zahral v seriáli Spyforce (1972), neskôr sa objavil aj v seriáli The Young Doctor (1976 - 1983).

Po návrate na Nový Zéland koncom 70. rokov minulého storočia študoval na gymnáziách v Aucklande. V polovici 80. rokov vystupoval ako rockový spevák v kapele Russ Le Roq. V rokoch 1986 - 1988 sa objavil v divadelnej show The Rocky Horror Show. Účinkoval aj v televíznych seriáloch Neighbours (1987) a Living with the Law (1988).

Prvú hlavnú úlohu v celovečernom filme dostal Russell Crowe v dráme The Crossing z roku 1990. O dva roky neskôr stvárnil mladého skinheada v austrálskej dráme Romper Stomper (1992). Do povedomia amerických filmárov sa dostal vďaka postave mladého homosexuála Jeffa Mitchella v austrálskej snímke The sum of us (1994).

Ako hollywoodsky herec sa prvýkrát predstavil v roku 1995 po boku Sharon Stoneovej, Gena Hackmana a Leonarda DiCapria vo westerne Rýchlejší ako smrť. Medzi hollywoodske hviezdy sa zaradil po stvárnení detektíva v kriminálnej dráme L. A. – Utajené skutočnosti (1997), v ktorej sa zasa predstavil po boku Kim Basingerovej či Kevina Spaceyho. Za výkon v dráme zo zákulisia tabakového priemyslu Muž, ktorý vedel priveľa (1999), v ktorej hral s Al Pacinom, bol Crowe prvýkrát nominovaný na Oscara.

Ešte väčší úspech dosiahol po stvárnení rímskeho generála Maxima v historickom veľkofilme Gladiátor (2000), ktorý režíroval Ridley Scott. Výkon Russella Crowa ocenili Oscarom a Zlatým glóbusom v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe. O rok neskôr si divákov a kritiku získal životopisným filmom Čistá duša (r. Ron Howard, 2001), v ktorom stvárnil matematika oceneného Nobelovou cenou Johna Nasha. Rola mu vyniesla Zlatý glóbus a cenu BAFTA.

Režisér Ron Howard mu zveril hlavnú postavu boxera v dráme Druhá šanca (2005). Ridley Scott ho obsadil aj do svojho romantického filmu Dobrý ročník (2006). Nekonformného, ale dôsledného detektíva stvárnil Crowe v kriminálnom trilery Ridleho Scotta Americký gangster (2007). Renomovaný režisér obsadil obľúbeného herca aj do kriminálky Pavučina lží (2008) a do ďalšieho historického veľkofilmu Robin Hood (2010), v ktorom Crowe stvárnil legendárneho anglického zbojníka.

K westernu sa Crowe vrátil v snímke Vlak do Yumy (2007) a hlavné postavy stvárnil aj vo filmoch ako Tri dni k slobode (2010), Noe (2014) či Ostrí chlapci (2016). Jeho výkon zarezonoval v životopisnej dráme Pravdivý príbeh Neda Kellyho a jeho bandy (2019) a v životopisnom seriáli Najsilnejší hlas (2019), v ktorom presvedčivo stvárnil zakladateľa televízie FOX News Rogera Ailesa.

V roku 2023 sa predstavil v hlavnej úlohe vo filme Pápežov exorcista. V tom istom roku si v Karlových Varoch na 57. ročníku prevzal cenu Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii.