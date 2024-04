Andrej Kiska očakáva veľmi tesný výsledok prezidentských volieb

„Je to veľmi ťažko odhadnúť. Vieme, že na úvod sú sčítavané práve menšie mestečká a dedinky, kde vždy zvíťazia ľavicoví kandidáti. Tak to bolo aj v mojom prípade, keď som kandidoval proti Robertovi Ficovi. Treba vydržať, počkať, ale podľa mňa to bude veľmi tesné,“ poznamenal.

Kiska trávi volebnú noc vo volebnom štábe Ivana Korčoka v Bratislave. Kandidáta ocenil za to, že počas kampane urobil obrovský kus práce.