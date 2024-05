Šimečka: PS stále verí, že iniciatíva za okrúhly stôl strán uspeje

„Považujem za kľúčové, aby sme zastavili rastúcu vlnu nenávisti, napätia a nevraživosti - spoločným signálom, že hoci naše politické rozdiely a spory pretrvávajú, vieme politickú súťaž viesť normálne, kultúrne a bez nenávisti,“ uviedol Šimečka.

Mrzí ho, že viacerí politici, aj koalície, aj opozície, akoby si neuvedomovali vážnosť situácie, a naďalej prilievajú olej do ohňa. „Kreslia obraz kolektívnej viny, akoby za atentát mohli médiá, či opozícia, pričom vedia, že vinným je atentátnik, ktorý bol osamelým vlkom a dnes sedí vo väzbe. To je to posledné, čo teraz potrebujeme,“ dodal predseda PS.

Pellegrini v nedeľu vyhlásil, že na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas. Ako komentoval, posledné dni a tlačové konferencie ukázali, že niektorí politici nie sú schopní základnej sebareflexie ani po takejto tragédii.

Čaputová označila možnosť stretnutia politických lídrov stále za otvorenú. V aktuálnej situácii považuje za najdôležitejšie, aby nastal posun v upokojení situácie. Menej dôležité podľa nej je, či sa stretnutie uskutoční neskôr alebo na inom mieste.