K situácii po atentáte bude zvolaná bezpečnostná rada a parlamentný výbor

V nedeľu to avizoval vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD). Na budúci týždeň bude zvolaný aj parlamentný brannobezpečnostný výbor, kde majú poslanci dostať podrobnejšie informácie. Oznámil to predseda výboru Tibor Gašpar (Smer-SD).

O zvolanie Bezpečnostnej rady SR požiada minister podpredsedníčku rady Denisu Sakovú (Hlas-SD) aj v kontexte nových informácií o tom, že páchateľ atentátu nemusel byť osamelým vlkom. „Chceme si zhrnúť všetky informácie spravodajských služieb, Policajného zboru, určite pripraviť opatrenia najmä v súvislosti s ochranou inštitúcií a zariadení, ktoré majú strategický význam,“ načrtol Kaliňák.

Výstupom bezpečnostnej rady by mohli byť podľa vicepremiéra aj návrhy prípadných legislatívnych opatrení, kde možno posilniť ochranu. „Pretože len legislatívne opatrenie môže garantovať, že ochrana sa bude týkať všetkých rovnakou mierou,“ zdôvodnil. Otvoriť treba podľa neho aj diskusiu o tom, ako viac penalizovať aj „verbálne útoky vysokého stupňa nenávisti“.

Parlamentný výbor bude podľa Gašpara zvolaný po dohode s ministrom vnútra. Poslanci sa na ňom majú ešte podrobnejšie informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mali vedieť ako volení zástupcovia občanov, prípadne k situácii zaujať stanovisko. „Z môjho pohľadu je ten doterajší proces, ktorý tu prebieha, nastavený dobre. Je to značne široký záber pre bezpečnostné zložky a, ako som už povedal, tá situácia je výnimočná,“ komentoval. Dodal, že žiadne zľahčovanie nie je na mieste.

Vicepremiér poukázal na to, že v parlamentnom výbore sa stretáva koalícia i opozícia. „To znamená celé politické spektrum, ktoré dnes má jedinú úlohu, a to je upraviť naše pravidlá do budúcna, aby sme predišli takejto situácii, ako sa stala tento týždeň,“ doplnil.