Tieto rastliny by ste nikdy nemali sadiť vedľa jahôd

Málokto dokáže odolať čerstvým a chutným jahodám, preto ich radi pestujeme všade, kde sa len dá. Záhrady, balkóny, parapetné dosky – dajú sa pestovať naozaj všade. Ale neplatí to úplne univerzálne. Aj keď pestovanie jahôd dokážete zvládnuť pomerne hravo, musíte si dávať pozor na to, kde jahody vysadíte. Existujú totiž druhy rastlín, ktoré s jahodami nefungujú práve ideálne, takže bude najlepšie, ak ich nebudete vysádzať blízko pri sebe.

Nedáte si pozor, zmiešaný záhon vysadíte bez toho, aby ste sa nad tým zamysleli, no a výsledkom môže byť chabá úroda jahôd. Prečo je to tak? Existujú totiž rastliny, ktoré sa neznášajú dobre s ostatnými vo svojom okolí. Berú im živiny alebo aj vodu, prípadne sa len neznášajú s inými okolo seba a komplikujú im život.

Ktoré rastliny môžete bez starostí sadiť vedľa jahôd?

Foto: tanitost/Shutterstock.com

Pozrime sa najskôr na rastliny, ktoré s jahodami budú dobrými susedmi. Nemusíte sa báť vedľa jahôd vysadiť napríklad reďkovky. Taktiež sa nemusíte báť v zmiešanom záhone vysadiť ani cibuľu, pór alebo aj cesnak. Dokonca by sa dalo povedať, že zmiešaný záhon jahôd s týmito druhmi zeleniny jahodám pomôže. Dokážu totiž jahody ochrániť pred škodcami či plesňami.

Tieto rastliny by pri jahodách nemali vysádzať

Rastliny z čeľade kapustovité

Hlávková kapusta, kely, karfiol, brokolica alebo aj kaleráb – to sú druhy zeleniny z čeľade kapustovité, ktoré by ste pri jahodách nemali vysádzať. Druhy zeleniny z čeľade kapustovité sú totiž náročné na dostatok živín a tiež dostatok vlahy. To isté však platí aj pre jahody. Ak teda takúto zeleninu vysadíte vedľa jahôd, je možné, že si všetky živiny aj vodu zoberú pre seba a vaše jahody tak budú živoriť. To je vec, na ktorú by ste mali myslieť pri sadení.

Fenikel

Foto: barmalini/Shutterstock.com

Fenikel je často označovaný za prírodný zázrak a aj my vám často radíme, aby ste ho v záhrade pestovali a to hlavne pre prípad, že sa potrebujete zbaviť škodcov. Fenikel pôsobí ako nevinné korenie a má blahodarné účinky na naše zdravie, no nepomáha jahodám. V záhonoch totiž fenikel býva dominantný, takže dokáže potlačiť rast jahôd a to nie je jediný problém. Dokáže totiž potlačiť aj chuť jahôd, takže ak sa aj budete tešiť z úrody, už si nevychutnáte jej chuť.

Rajčiny

V zmiešaných záhonoch platí, že by ste spolu nemali pestovať druhy, ktoré majú rovnaké nároky na živiny. A aj keď sa to tak možné nezdá, presne to je prípad jahôd a rajčín. Keďže majú tieto rastliny rovnaké nároky na živiny, budú si v záhone či kvetináči navzájom konkurovať. To znamená, že budú bojovať o živiny a aj o vodu. Vo výsledku tak budú všetky rastliny v záhone živoriť a vy nedosiahnete dobrú úrodu ani jahôd ani rajčín.

Pozor aj na ruže

Foto: Sergey Mironov/Shutterstock.com

Pripadali vám kvety jahôd niekedy podobné iným kvetom? Napríklad kvetom čerešne, jablone alebo aj ruže? To je tým, že všetky tieto a aj ďalšie rastliny, kry aj stromy patria do čeľade ružovité. No a keďže sú z rovnakej čeľade, majú tiež rovnaké nároky na živiny a vodu, čo znamená, že si budú zase konkurovať. V tomto prípade ale ruže dokážu úplne prevalcovať jahody a svojimi nárokmi ich zničiť. Pozor však musíte dať aj pri ďalších rastlinách z tejto čeľade.