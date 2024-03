Kvety nikdy nevykladajte na parapet. O tejto nástrahe ste možno nepočuli

Okenný parapet je oddávna obľúbené útočisko izbových kvetov, na ktorom sa im dostáva dostatok priestoru a svetla. Výhodou takéhoto umiestnenia je tiež to, že kvety na parapete pekne vyniknú a ich krásu možno obdivovať aj zvonku. Parapet však má aj svoje nevýhody.

Svetlo z okna im môže uškodiť

Foto: Sunny_Smile/Shutterstock.com

Keďže každá rastlina má rozdielne podmienky rastu, možno tiež predpokladať, že nie každej sa bude na okennom parapete dobre dariť.

Platí to napríklad pre fialky a lopatkovce, ktoré patria k najobľúbenejším izbovým rastlinám. Priamy kontakt so slnečnými lúčmi im totiž môže poškodiť listy a zanechať na nich čierne fľaky po spálení.

K ďalším bežne pestovaným rastlinám, ktoré neznesú umiestnenie na parapete, patrí zelenec, svokrin jazyk, brečtan, papraď a begónia.

Týmto rastlinám sa na parapete darí

Foto: Agnieszka Rybkiewicz/Shutterstock.com

Parapet nie je rovnako škodlivý pre všetky vnútri pestované rastlinky. Tým, ktoré pre svoj rast vyžadujú množstvo svetla, môže naopak pomôcť. Pri jednotlivých kvetoch však treba zvážiť orientáciu okna.

Do svetlých južných a východných okien, do ktorých svieti slnko väčšinu dňa, umiestnite napríklad alou, kaktusy a iné sukulenty. Z kvitnúcich druhov sú to napríklad muškáty a bugenviley.

Netreba zabúdať ani na prievan, ktorý je najciteľnejší práve hneď vedľa okien. K oknám, ktoré otvárate často, preto umiestnite len odolnejšie rastliny.