Prečo váš pes priberá? Neopakujte túto chybu pri kŕmení!

DNES - 20:04

To, čo dokážeme bez problémov stráviť my, nepatrí do misky pre psa. Z niektorých bežne konzumovaných jedál môžu naši domáci miláčikovia dokonca nechcene priberať.

Majitelia domácich miláčikov sa z času na čas zľutujú nad svojím psíkom a darujú mu niekoľko zvyškov z obeda. Hoci mnohé jedlá, ktoré sami konzumujeme, našim štvornohým priateľom nijako neublížia, z viacerých môžu nechcene priberať. Ako uvádzajú autori štúdie zverejnenej internetovým obchodom pre domácich miláčikov Pet Range, majitelia často zabúdajú na to, aké kaloricky nabité jedlá ponúkajú svojim psom. „Hovoríme najmä o menších psoch a plemenách náchylných na obezitu ako mopslík. U takéhoto malého psíka môže aj jeden párok zabrať polovicu odporúčaného kalorického príjmu.“ Odporúčaný kalorický príjem podľa veľkosti plemena Váha psa Odporúčaný denný kalorický príjem XS: 2 - 5 kg (napr. čivava) 165 - 328 S: 5 - 10 kg (napr. mopslík) 328 - 551 M: 10 - 20 kg (napr. bígl) 551 - 927 L: 20 - 30 kg (napr. dalmatínec) 927 - 1256 XL: 30 - 40 kg (napr. labradorský retríver) 1256 - 1559 XXL: 40 - 50 kg (napr. rotvajler) 1559 - 1843 Jedlá, z ktorých psy najviac priberajú Foto: Igor Normann/Shutterstock.com Jedno z jedál, ktoré psom ponúkame najčastejšie, je mäso. To môže tvoriť väčšinu z denného kalorického príjmu zvieraťa. Napríklad dva plátky slaniny tvoria zhruba 58 percent odporúčaného kalorického príjmu psa veľkosti XS, tretinu odporúčaného príjmu malého psa, pätinu odporúčaného príjmu stredne veľkého psa a 8 percent odporúčaného príjmu veľkého psa. Vysoko kalorické sú aj vajcia. Jeden kus môže tvoriť až 31 percent odporúčaného kalorického príjmu psa veľkosti XS a 4 percentá odporúčaného príjmu 30 až 40-kilového psa. Rebríček najkalorickejších „ľudských“ jedál pre psa obsahuje 10 položiek: Slanina Párky Pečené kuracie stehno Grilovaný losos Pečený moriak Vajcia Biela ryža Arašidové maslo Čedar Smotana alebo šľahačka Obezita u psov vedie k ďalším ťažkostiam Keďže váhu svojho domáceho miláčika je len ťažké kontrolovať, odporúča sa dávať väčší pozor na množstvá, akými ho kŕmite. V prípade, že váš pes trpí obezitou, má to vplyv aj na zdravie jeho kostí, srdca a celkovej stavby tela. Psy by ste mali kŕmiť sýtou a vyváženou stravou, pričom podobne ako u ľudí platí – všetko s mierou. Ak pes priberá, prestaňte mu ponúkať zvyšky jedál určených pre ľudí.