Týchto 7 zápachov v aute nesmiete ignorovať

Pri jazde autom neraz cítite rôzne zápachy. Môžu byť z niečoho v aute, ale preniknúť aj z vonkajška, keď napríklad prechádzate okolo polí a podobne. Väčšinu týchto zápachov s grimasou na tvári odignorujete, zatvoríte okienka a ďalej sa snažíte si ich nevšímať. Niekedy to však môže byť veľká chyba. Zápach v aute totiž nemusí nutne znamenať len to, že práve prechádzate okolo pohnojeného poľa. Neraz totiž môžu naznačovať aj to, že s vaším autom nie je niečo v poriadku.

Kanál GM Parts Direct sa vo svojom videu bližšie pozrel práve na to, čo môžete v aute cítiť a čo tieto zápachy znamenajú. Znalosť jednotlivých indikátorov vám môže pomôcť rýchlo ich opraviť a vyhnúť sa nebezpečným poruchám. Taktiež je dôležité vedieť rozpoznať, či zápach vychádza u vášho auta alebo z iného zdroja niekde vonku. Naše autá môžu produkovať množstvo rôznych zápachov a pochopenie ich významu môže byť rozdielom medzi bezpečnosťou a potenciálnym nebezpečenstvom. Zápachy v aute by ste tak rozhodne nemali ignorovať.

Zhnité vajíčka

Toto je dobre známy zápach, ale neasociuje sa nám s autami. Skôr s kuchyňou, prípadne s niektorými ochoreniami. Ak ale zápach zhnitých vajec cítite z auta, rozhodne by ste mali zbystriť pozornosť. Môže to totiž naznačovať problém s katalyzátorom alebo iný problém výfukového systému.

Ak napríklad začne zlyhávať katalyzátor, vozidlo bude uvoľňovať viac nefiltrovaných znečisťujúcich látok vrátane sírovodíka, ktorý je zodpovedný za to, že z auta ide zápach zhnitých vajec. Pozor by ste si mali dať aj na zlodejov, pre ktorých sú práve katalyzátory častým cieľom.

Spálená guma

Najpravdepodobnejším vinníkom zápachu spálenej gumy sú prehriate brzdy, najmä ak ste v poslednom čase často zastavovali a rozbiehali sa. Často to ide ruka v ruke s opotrebovanými brzdovými doštičkami, preto si pri spomaľovaní dajte pozor na piskot alebo škrípanie, ktoré sú ďalším indikátorom.

Foto: PongMoji

Pomoc je v tomto prípade pomerne jednoduchá a bude stačiť, ak skontrolujete brzdy a v prípade potreby vymeníte doštičky, o čo sa už postará váš servis. Ak však zápach pretrváva alebo sa dokonca objaví dym, okamžite si nechajte auto skontrolovať profesionálmi.

Páliaci sa olej

Toto nie je žiadna veda a ak v aute cítite zápach páliaceho sa oleja, na vine je únik oleja. Olejové potrubia prechádzajúce motorom sú zabezpečené rôznymi tesneniami, ktoré sa môžu časom opotrebovať a spôsobiť únik. Ak cítite výrazný zápach alebo vám rýchlo klesá hladina oleja, požiadajte mechanika, aby sa na to pozrel a zistil, či dokáže únik lokalizovať.

Pomôcť si môžete aj tým, že budete pravidelne kontrolovať hladinu oleja vo svojom aute. Naozaj si ale dajte pozor na to, aby ste problém s klesajúcou hladinou oleja riešili, ak sa objaví. Taktiež nezabudnite olej v aute pravidelne meniť. Zabránite tak veľkým problémom, ktoré by mohli nastať v prípade zanedbania tejto oblasti.

Sladká vôňa

Doteraz sme písali len o nepríjemných zápachoch, ale pozor by ste si mali dať aj v prípade, ak v aute zacítite príjemnú sladkú vôňu, napríklad ako z javorového sirupu. Môže totiž byť náznakom ďalších problémov s motorom. Chladiaca kvapalina totiž môže mať sladkú vôňu a ak takúto vôňu cítite v aute, môže to znamenať, že je niekde únik a kvapalina vám vyteká. To rozhodne nepodceňujte a auto si nechajte ihneď skontrolovať.

Zatuchnutý zápach alebo pleseň

Ak vaše auto smrdí zatuchlo alebo plesňou, je to jednoducho preto, že sa niekde drží vlhkosť a môže sa tvoriť aj pleseň. Príčiny môžu byť rôzne, od zablokovaného odtokového otvoru až po upchatý vzduchový filter, ktorý z vášho motora robí ideálnu živnú pôdu pre plesne.

Foto: Noin90650/Shutterstock.com

Nielenže nepríjemne zapácha, ale môže u cestujúcich vyvolať aj alergie alebo astmu. Vzduchový filter môžete našťastie vymeniť za pár drobných, a ak to nepomôže, dajte si skontrolovať auto, či v ňom nie sú nejaké ďalšie zdroje vlhkosti.

Kovový zápach

Výrazný kovový zápach môže byť spôsobený niekoľkými rôznymi príčinami, ale najčastejším vinníkom je opotrebovanie bŕzd alebo motora. Nechajte vozidlo odborne skontrolovať skôr, ako sa mechanický problém zhorší a jeho oprava bude drahšia a komplikovanejšia.

Rozhodne ani tento zápach nepodceňujte. Nielenže by vás to pri prípadnej oprave mohlo vyjsť poriadne draho, ale taktiež by ste sa mohli vystaviť riziku zlyhania bŕzd pri vysokej rýchlosti, čo je problém, ktorému rozhodne nechcete čeliť.

Horiaci plast

Jeden z tých najvýraznejších zápachov, ktorý je nemožné si nevšimnúť a pravdepodobne ho dobre poznáte. Opäť môže za týmto zápachom byť viacero dôvodov, ale najčastejšie to znamená nejakú formu elektrickej poruchy, ktorá môže byť často naozaj kritická.

Foto: George Dolgikh/Shutterstock.com

Odborníci riadia, že ak cítite zápach horiaceho plastu, okamžite by ste mali zastaviť a vypnúť motor, pretože problémy s elektrinou môžu predstavovať aj nebezpečenstvo požiaru.