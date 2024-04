Falošné upozornenie na mobile: Takto môžu útočníci vidieť všetko na obrazovke a vybielia vám účet

Prečo váš pes priberá? Neopakujte túto chybu pri kŕmení!

DNES - 20:04 Zaujímavosti

To, čo dokážeme bez problémov stráviť my, nepatrí do misky pre psa. Z niektorých bežne konzumovaných jedál môžu naši domáci miláčikovia dokonca nechcene priberať.