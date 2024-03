Ministerstvo zahraničných vecí SR si predvolalo holandskú veľvyslankyňu v súvislosti s podujatím v ČR

Tlmočilo jej výhrady voči štvrtkovému (7. 3.) pripravovanému podujatiu na pôde holandskej ambasády v ČR, ktoré má byť zamerané na hodnotenie politickej situácie na Slovensku. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR. Ide o podujatie Centra pre informovanú spoločnosť, na ktorom sa má zúčastniť exminister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer a Juraj Rizman z organizácie Post Bellum.

„Slovenský rezort diplomacie odmieta takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky,“ zdôrazňuje komunikačný odbor ministerstva.

Zároveň vyjadruje „vážne znepokojenie“ nad konaním organizátorov. Tí podľa ministerstva pozvali na politicky orientované podujatie s cieľom hodnotenia politickej situácie na Slovensku diplomatických zástupcov členských krajín EÚ pôsobiacich v ČR, avšak s výnimkou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v ČR. Rezort slovenskej diplomacie považuje takýto krok, selekciu a vťahovanie diplomatického zboru členských krajín EÚ do jednostrannej, politicky motivovanej prezentácie SR na pôde holandskej ambasády za neprijateľné.

Centrum pre informovanú spoločnosť reagovalo vyhlásením, že ono je organizátorom podujatia, nie holandské veľvyslanectvo v Prahe. Ambasáda podľa českej mimovládnej organizácie poskytla iba priestory na konanie akcie a nezasahovala do výberu rečníkov či hostí.

„Odmietame, že by išlo o akciu, ktorá by mala akýmkoľvek spôsobom zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska,“ napísalo centrum na svojom profile na Facebooku.