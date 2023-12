Ozzy Osbourne, hardrocková legenda, slávi 75. narodeniny

Patrí medzi hardrockové legendy a výrazné postavy svetovej hudobnej scény s osobitým štýlom a nezameniteľným hlasom. Zároveň však patrí medzi najkontroverznejších spevákov, ktorý neraz podľahol démonom alkoholu a drog.

John Michael Osbourne, tak znie jeho celé meno, sa narodil 3.decembra 1948 v Birminghame na britských ostrovoch do chudobnej robotníckej rodiny. Mal päť súrodencov - tri staršie sestry a dvoch mladších bratov. V škole čelil sexuálnym útokom spolužiakov, ako žiak dokonca rozmýšľal o samovražde.

Za svoju prezývku Ozzy vďačí láske k hororom a strašidelným rozprávkam. Príbeh Čarodejník z krajiny Oz ho od malička natoľko fascinoval, že mu podľa neho spolužiaci vymysleli meno.

Po skončení základnej školy začal pracovať. Vystriedal množstvo zamestnaní - bol inštalatérom, upratovačom či robotníkom na jatkách. Za drobné krádeže sa dostal na takmer dva mesiace do väzenia.

Osbourne však mal hudobný sluch, vedel spievať a lákala ho hudobná kariéra. Začínal v bluesovej skupine Rare Breed.

V roku 1968 spoluzakladal v Birminghame skupinu Black Sabbath. Vo februári 1970 vydali debutový album Black Sabbath, v septembri 1970 nasledoval druhý, úspešný album Paranoid. Do odchodu zo skupiny, z ktorej ho v roku 1979 kvôli alkoholu a drogám vyhodili, vydali osem albumov. Do skupiny sa vrátil v roku 1997, bol v nej do roku 2006, tretíkrát sa vrátil v roku 2011 a účinkoval v nej až do rozchodu vo februári 2017 po rozlúčkovom koncerte v Birminghame.

Black Sabbath - Paranoid

Black Sabbath vydali devätnásť štúdiových albumov, devätnásty s názvom 13 vyšiel v júni 2013. Najúspešnejšími z nich boli Paranoid a 13, oba sa dostali na prvé miesto hitparády albumov. V singlovej TOP 40 hitparáde mali šesť skladieb, najúspešnejšou bola Paranoid, ktorá sa dostala na štvrté miesto. Okrem nej boli známe aj Changes zo septembra 1972, Never Say Die z júna 1978 a Neon Knights z júla 1980.

Po odchode v roku 1979 založil skupinu Blizzard Of Oz a v septembri 1980 vydal prvý album. Z roku 1991 je jeho veľký hit Mama, I'm Comming Home. Úspešné sú jeho albumy Down To Earth z októbra 2001, na ktorom je aj hit Dreamer a Ozzmosis. V júni 2010 vyšiel štúdiový album s názvom Scream. Vydal trinásť sólových albumov, najnovší Patient Number 9, vyšiel v septembri 2022.

Mama, I'm Coming Home

Muzikantskú dráhu búrliváka, ktorý si vyslúžil prezývku „knieža temnoty“, sprevádzalo množstvo afér, škandálov a pódiových extravagancií, k čomu pribúdali viaceré zdravotné ťažkosti. V roku 2003 mu diagnostikovali Parkinsonovu chorobu a v roku 2019 spadol tak nešťastne, že musel podstúpiť sériu operácií krčnej chrbtice. Na jednom zo stavcov mu dokonca našli lekári nádor, ktorý museli v septembri 2023 vyoperovať. Ozzy Osbourne to okomentoval slovami, že mu ostáva najviac desať rokov života.

Počas svojej kariéry získal Ozzy Osbourne mnoho ocenení. Je držiteľom prestížnych hudobných cien Grammy, v roku 2006 uviedli skupinu Black Sabbath do Rock and rollovej siene slávy, v roku 2008 získal ocenenie „Žijúca legenda“ a v apríli 2012 dostal hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy.