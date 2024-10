Film Prezidentka ukáže osobný príbeh aj zákulisie vysokej politiky

Časozberný dokument, v ktorom režisér Marek Šulík zachytáva prezidentský mandát Zuzany Čaputovej, predstavili tvorcovia v pondelok v Bratislave.

Šulík na tlačovej konferencii priznal, že o možnosti nakrútiť film rozmýšľal už v čase, keď na prezidentský úrad kandidovali Magda Vášáryová a Iveta Radičová. „Zaujalo ma, že sú to ženy, hájili typ politiky, ktorý mi bol sympatický,“ povedal a zároveň sa označil za človeka, ktorý je dotknutý revolúciou 1989 a premenou spoločnosti. „Bol som súčasťou zápasu o demokratickú podobu našej krajiny. Veľa som spolupracoval s tretím sektorom a rôznymi občianskymi združeniami, ktoré vnášali do pretvárajúcej sa spoločnosti nové témy a hľadali riešenia problémov,“ ozrejmil s tým, že tak sa spoznal aj s ľuďmi z Via Iuris, občianskym združením, v ktorom Zuzana Čaputová pôsobila ako právnička. „Pre mňa sú ľudia z tretieho sektora veľmi vzácni, takže, keď sa rozhodla kandidovať, pospájala sa mi moja angažovanosť, skúsenosť z tretieho sektora a vtedy som si povedal, že by bolo super byť päť rokov v blízkosti pani prezidentky a pokúsiť sa urobiť film o tom, ako politika vzniká,“ vysvetlil Šulík.

Vo filme ukazuje prelomové momenty z osobného aj politického života prezidentky Čaputovej. Diváci ju uvidia ako političku, ale aj ako matku a dcéru. Dokument je zároveň svedectvom turbulentných piatich rokov, chaosu a zvratov na politickej scéne Slovenska, ktoré ovplyvnila pandémia a vojna na Ukrajine. Divák je svedkom toho, ako sa rodia rozhodnutia hlavy štátu, dozvedia sa viac o spolupráci s poradcami.

Podľa Šulíka ho Čaputová zaujala svojou priamočiarosťou a slušnosťou v dialógu. S ponukou na päťročné nakrúcanie ju oslovil pred druhým kolom prezidentských volieb a kameru zapol počas druhej volebnej noci. Na spoluprácu pri filme, ktorý nakrúcali stovky dní a doplnili spravodajskými archívnymi zábermi verejnoprávnej televízie, oslovil producentku Barbaru Janišovú Feglovú. „Vedeli sme, že v istom ohľade budeme mať nejaké obmedzenia, to znamená, že nie všade sa dostaneme, nie všetko budeme môcť použiť, takže bolo dôležité vytvoriť dôveru spolupráci zo strany prezidentky a jej tímu, aby sme mohli vstupovať tam, kde bežne kamery alebo bežní občania nemôžu, aby sme mohli priniesť reálny pohľad zo zákulisia,“ dodala producentka filmu, ktorý vstúpi do kín 31. októbra.