Dáta sú nové zlato: 10 Chambers odhaľuje hrateľnosť novej sci-fi lúpežnej akcie Den of Wolves

Švédske herné štúdio 10 Chambers, známe vďaka titulom PAYDAY: The Heist a PAYDAY 2, odhalilo nové zábery z hrania ich pripravovanej kooperatívnej FPS hry Den of Wolves. 10 Chambers sa po úspechu hry GTFO vracia k ich koreňom, no Den of Wolves rozširuje tradičný koncept lúpežného prepadnutia.

Ako nájomní zločinci budú hráči v Den of Wolves vykonávať priemyselnú špionáž, kradnúť prototypy, sabotovať operácie a vykonávať atentáty na vysokopostavené ciele. Ako nám vysvetlili vývojári, v tejto hre ste vždy zločinec, nerobíte to z presvedčenia, ale pre peniaze. Vašou úlohou je zozbierať partiu a ukradnúť čokoľvek cenné, no tentoraz nejde o fyzické cennosti.

Dáta sú cennejšie než zlato

Dej je zasadený do dystopickej budúcnosti v roku 2097 na Midwayských ostrovoch v severnej časti Tichého oceánu. V Midway City vzniklo biologické úložisko dát po ničivých kybernetických útokoch riadených umelou inteligenciou v roku 2030, ktoré takmer priviedli svetovú ekonomiku ku kolapsu. V reakcii na to korporácie vyvinuli takzvané Bioúložiská - systémy na ukladanie dát založené na ľudských nervových vzorcoch, ktoré sa zásadne líšia od tradičných sietí, vďaka čomu sú pre umelú inteligenciu úplne nedostupné.

Ľudský mozog sa však dokáže dostať do neurálnych sietí, no je pri tom potrebné vykonať takzvaný „dive“ alebo ponor. Dokáže to však len malý počet jedincov, pretože je to príliš nebezpečné a riskujú pri tom smrť. Vašou úlohou bude prekonať všetky stráže a dostať sa k cenným informáciám, ktoré extrahujete prostredníctvom ponorov.

Na nových záberoch z hry môžeme vidieť prestrelku v opustenej banke, ktorú ovládol neslávne známy gang Jötunn Guard. Hráči môžu vykonať rôzne predprípravné misie, vďaka ktorým získajú veci potrebné pre veľkú krádež. Môžu to byť dôležité informácie, trhaviny a zbrane. Následne ich primárnou misiou bude dostať sa do hlavného trezoru a prežiť pri tom vlny prichádzajúcich nepriateľov.

Unikátna mechanika ponorov

Vývojári nám bližšie predstavili aj zaujímavú hernú mechaniku, ktorá hráčov prenesie do surrealistických mentálnych dimenzií. Ako vysvetlil režisér hry Ulf Andersson, počas ponoru sa dostanete do inej dimenzie, kde môžete pravidlá ohýbať podľa seba. Prostredie hry sa pri ponore mení. Gravitácia nefunguje tak, ako sme bežne zvyknutí a hráči sa dostávajú do akejsi platformingovej pasáže, v ktorej musia preskakovať prekážky a neraz sa im pri tom môže zatočiť hlava. Minimálne jeden z hráčov sa musí dostať až na koniec pasáže, aby bola lúpež úspešná.

„V tomto konkrétnom ponore sa pohybujete vo vesmírnom prostredí, ale ponor sa môže odohrávať kdekoľvek. V súčasnosti napríklad pracujeme na ponore, ktorý sa odohráva v hororovom prostredí, v nórskom lese, a prenasledujú vás príšery,“ uviedol Andersson.

Hra je v súčasnosti v aktívnom vývoji a bude vydaná v rámci Early Access na službe Steam. Konkrétny dátum vydania nebol oznámený, keďže 10 Chambers kladie dôraz na kvalitu a nechce vydanie hry uponáhľať.