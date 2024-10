Marika Gombitová predstavuje novinku Stúpanie a 3CD nikdy nevydaných nahrávok

Po 24 rokoch s úspechom predstavila júni 2024 novú autorskú skladbu Fantóm srdca. Vtedy sľúbila, že už na jeseň predstaví ďalšiu autorskú novinku. Pieseň Stúpanie vznikla v tradičnom autorskom tandeme Marika Gombitová - Kamil Peteraj a prináša silnú a invenčnú melódiu, podporenú kvalitným textom. Finálny mastering skladby je opäť z legendárneho londýnskeho štúdia Abbey Road. Spolu s novou skladbou vychádza aj unikátne 3CD Nevy(í)dané rarity Mariky Gombitovej. Bonusom je tretie CD s novými, zatiaľ nevydanými skladbami Fantóm srdca a Stúpanie.

„Úspech štúdiovej verzie skladby Fantóm srdca ma nesmierne povzbudil a utvrdil v tom, že poslucháči majú záujem o moju novú tvorbu. Preto som počas celého leta pracovala na výslednej podobe štúdiovej verzie mojej druhej novej skladby Stúpanie. A teraz ju s radosťou i miernou nervozitou posielam do éteru. Verím, že ňou fanúšikov opäť poteším a že sa im skladba dostane do srdiečka,“ hovorí speváčka.

Marika sa okrem práce na výslednej podobe novej skladby Stúpanie v spolupráci s medzinárodným vydavateľstvom Musica venovala aj príprave unikátneho albumu Nevy(í)dané rarity Mariky Gombitovej. Na albume je 35 skladieb výhradne z archívu Slovenskej televízie a rozhlasu, nahrávky z úplných speváckych začiatkov Mariky z polovice 70. rokov z košického rozhlasového štúdia a skladby, ktoré vznikli pre rôzne televízne programy a filmové či seriálové projekty vrátane live nahrávok.

„Spolupráca s Marikou bude patriť k najkrajším zážitkom mojej vydavateľskej kariéry. Marika mala veľmi jasnú predstavu o podobe albumu a spolu so svojím tímom sa práce na tomto albume zhostili naozaj profesionálne. Verím, že to ocenia aj jej fanúšikovia, pretože toto unikátne 3 CD vzniklo najmä pre nich, aby si do zbierky mohli doplniť pesničky, ktoré Marika naspievala a ktoré doteraz nikdy a nikde nevyšli na nijakom jej albume. Rovnako sa teším aj z grafickej a vizuálnej podoby albumu. Dali sme si veľmi záležať na tom, aby bol tento album hodný Marikinho mena zo všetkých strán,“ hovorí o spolupráci so speváčkou majiteľ vydavateľstva Musica Martin Hanuska.

Nový singel Stúpanie