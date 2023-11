Peter Sagan vyhral 3. ročník charitatívneho podujatia Beking v Monaku

Druhý skončil Slovinec Tadej Pogačár a tretí preťal cieľovú pásku Brit Mark Cavendish.

„Bolo skvelé opäť pretekať s mojimi kolegami a priateľmi pred začiatkom novej kapitoly môjho života. Bolo to ako veľká párty a som rád, že všetci títo fanúšikovia a nadšenci prišli do Monaka, stráviť skvelý deň so svojimi rodinami. Beking je ešte mladé podujatie, ale ukazuje obrovský potenciál športu v jeho úlohe vychovávateľa a šíriteľa spoločenského povedomia. Ja som naozaj rád, že som sa mohol na tomto projekte podieľať,“ uviedol Sagan pre organizátorov podujatia.

Preteky sa začali a skončili v Port Hercule, ktorý bude v roku 2024 hostiť Tour de France. Trať bola dlhá približne 60 km a pozostávala zo 45 kôl po 1,3 km. Podujatie spája profesionálov, amatérov, mládež i deti a výťažok z neho putuje na charitatívne účely.

Sagan sa so svojou profesionálnou kariérou v cestnej cyklistike rozlúčil na októbrových pretekoch Tour de Vendee 9. miestom. Trojnásobný majster sveta by chcel štartovať na budúcoročných OH v Paríži v horskej cyklistike.