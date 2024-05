Boeing môže byť stíhaný za dve veľké havárie z rokov 2018 a 2019

Spoločnosť Boeing totiž podľa predstaviteľov rezortu porušila záväzky vyplývajúce z dohody z roku 2021, ktorá ju chránila pred súdnym konaním súvisiacim so zmienenými haváriami. Samotná spoločnosť pre agentúru AFP vyjadrila presvedčenie, že podmienky predmetnej dohody dodržala a má v úmysle brániť sa.

Predstavitelia rezortu spravodlivosti uviedli, že Boeing porušil svoje záväzky vyplývajúce z dohody o odložení trestného stíhania z roku 2021 tým, že nevykonal potrebné zmeny, ktoré by mu zabránili v porušovaní amerických federálnych zákonov proti podvodom či aj pomáhali pri ich odhaľovaní.

V dôsledku toho môže byť v súvislosti so zmienenými haváriami spoločnosť stíhaná za akékoľvek porušenie zákonov. Ministerstvo spravodlivosti však teraz musí zvážiť, či obvinenie voči Boeingu vznesie. Spoločnosti rezort nariadil, aby do 13. júna zareagovala. Zároveň avizoval, že má následne v úmysle do 7. júla rozhodnúť, či ju bude stíhať, približuje agentúra Reuters.

Pri havárii Boeingu 737 MAX z roku 2018 v Indonézii zahynulo 189 ľudí, o päť mesiacov neskôr v marci 2019 sa krátko po štarte zrútil rovnaký model lietadla aj pri lete etiópskych aerolínii z Adis Abeby. Druhá nehoda si vyžiadala 157 obetí vrátane štyroch slovenských občanov.

Vyšetrovatelia neskôr zistili, že hlavnou príčinou oboch nehôd bol automatizovaný systém letovej kontroly (MCAS), ktorý na základe chybných údajov zo senzorov tlačil nos lietadiel smerom nadol a piloti ho nedokázali ovládať. Spoločnosť Boeing musela MCAS prepracovať a tiež zmeniť výcvikový manuál pre pilotov.