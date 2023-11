Pellegrini mimoriadne vystúpil v RTVS

Vyzval na to predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) v mimoriadnom príhovore na televízii RTVS. "Poďme spoločne budovať úspešnú, modernú, slobodnú, demokratickú, životaschopnú a sociálne spravodlivú SR, v ktorej sa dobre žije každému jednému človeku," uviedol.

Pellegrini poukázal na to, že 34 rokov od revolúcie vníma pozitívne „prelomový a historický November '89“ menej ako polovica národa. Politické a spoločenské elity majú preto podľa neho v tento pamätný deň dôvod na zamyslenie. „Neobzerať sa len dozadu. Neobviňovať sa navzájom, neutiekať sa len k novembrovým frázam, ale vrátiť sa k tomu, čo Nežná revolúcia skutočne stelesňovala. Iba tak sa ako národ posunieme vpred,“ poznamenal predseda parlamentu. Doplnil, že ak ľudia budú rozdeľovať a bojovať medzi sebou, výsledkom bude len stagnácia a zaostávanie.

Tvrdí, že ľudia sú svedkami čoraz väčšej politickej vulgarizácie, ktorá je popretím ideí slušnosti Novembra. „Slobodný názor nikdy nesmie byť len zbraňou na to, ako niekoho uraziť alebo ponížiť,“ uviedol Pellegrini. Pokračuje, že November '89 dal nádej mladším generáciám rozvíjať svoj talent a zručnosti v zahraničí. Dnes je to však podľa jeho slov pretavené do odchodu mladých ľudí do zahraničia bez perspektívy ich návratu.

„November '89 bol symbolom zjednotenia národa za niečo, za silnú vieru v budúcnosť. Dnes vidíme rozdelenú spoločnosť na dva svety, ktoré proti sebe neustále bojujú. V médiách sa píše o vojne v štáte, o konflikte a nenávisti,“ poukázal šéf NR SR.

Zároveň povedal, že November '89 bol spoločnou hodnotou pre všetkých. V súčasnosti sú tu podľa neho snahy jednotlivcov hodnotovo si ho uzurpovať pre seba a označovať sa za jediných a výnimočných pokračovateľov jeho odkazu. „To je však iba cesta k ďalšiemu rozdeleniu národa na my a oni,“ podotkol.

Novembrové národné zjednotenie nahradila nemorálna individuálna privatizácia a jej dôsledkom vznikla zo dňa na deň stratená generácia. Tá podľa Pellegriniho stále čaká na to, kedy jej s morálnym odkazom na November '89 splatíme svoj dlh. „Som presvedčený, že je to našou povinnosťou, pretože novembrové udalosti vnímam aj ako symbol solidarity a vzájomnej pomoci,“ skonštatoval.