Neničte fungujúce programy obnovy pamiatok, vyzývajú Ministerstvo kultúry profesionálni historici

Vo výzve rezortu kultúry to uvádza Výbor Slovenskej historickej spoločnosti (SHS) pri Slovenskej akadémii vied (SAV), združujúci profesionálnych historikov, učiteľov dejepisu, archivárov a múzejníkov.

Vo vyjadrení kritizuje súčasný stav dotačného programu Obnovme si svoj dom i krátenie alokácie pre tento program. Súčasné vedenie rezort kultúry berie na zodpovednosť za ohrozenie kultúrneho dedičstva vyplývajúce z oneskorenia procesu hodnotenia a schvaľovania žiadostí v programe. „Vzhľadom na to, že aktivity smerujúce k obnove veľkej časti nášho kultúrneho dedičstva je možné robiť len s prihliadnutím na sezónne podmienky, ministerstvo výrazne sťažilo realizovateľnosť viacerých významných projektov,“ upozornil predseda Výboru SHS pri SAV Rastislav Kožiak. Poukazuje na to, že postupom ministerstva trpí nielen samotná pamiatková obnova, ale aj zamestnanosť v regiónoch. Výhrady má aj k zásahom rezortu do odborných rozhodnutí hodnotiacich komisií.

Argumenty rezortu k súčasnej situácii považuje Výbor SHS pri SAV za nezrozumiteľné, chýba mu aj konkrétna predstava ministerstva o budúcnosti záchrany pamiatok, rovnako i schopnosť komunikovať s odbornou obcou. Upozorňuje zároveň, že aj programové vyhlásenie vlády, na ktoré sa MK často odvoláva, obsahuje požiadavku „na vytvorenie mechanizmu systematickej obnovy a správy hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku“, ktorá bude okrem obnovy kultúrneho dedičstva podporovať aj zamestnávanie ľudí z marginalizovaných komunít.

„Súčasné kroky ministerstva v skutočnosti vedú k znemožneniu cieľov formulovaných vládou,“ uviedol Výbor SHS pri SAV. V tejto súvislosti formuluje preto výzvu ľuďom vo vedení ministerstva. „Ak nie sú schopní vytvárať funkčné programy obnovy pamiatok, aby aspoň nelikvidovali tie, ktoré fungujú,“ dodal v mene výboru jeho predseda.