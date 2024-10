Babiš: Nikdy som nepochyboval, že spor o evidenciu vo zväzkoch ŠtB vyhrám

Uviedol to pre TASR v reakcii na pondelkové rozhodnutie Ministerstva vnútra SR, ktoré uznalo, že Babiš bol vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti (ŠtB) evidovaný neoprávnene.

„Nikdy som nepochyboval, že ten spor vyhrám, preto som povedal, že sa budem súdiť pokojne do konca života. Nikdy som s ŠtB nespolupracoval, neexistuje ani nemôže existovať jediný dôkaz, ktorý by dokazoval niečo iné, a preto som aj štyrikrát vyhral súd,“ reagoval Babiš. Podľa svojich slov je rád, že roky trvajúci spor sa definitívne skončil.

„Dvanásť rokov ma to zásadne poškodzovalo, zneužívali to moji politickí súperi a urážali ma. Ospravedlnenie neočakávam, na to nebudú mať odvahu,“ dodal predseda českého opozičného hnutia ANO.

Ministerstvo vnútra SR v pondelok oznámilo, že uzavrelo zmier so žalobcom Andrejom Babišom v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej ŠtB. Uznalo, že bývalý český premiér bol neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB pod krycím menom „Bureš“ a že vedome s ŠtB nespolupracoval.