Európska komisia začala prešetrovať dohodu medzi Slovenskou poštou a spoločnosťou SWAN

To má posúdiť, či počiatočná dohoda, ktorá platila v rokoch 2015 až 2021, bola v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. EK o tom v pondelok informovala na svojej webovej stránke.

V roku 2015 štátny podnik Slovenská pošta a spoločnosť SWAN podpísali rámcovú dohodu o spolupráci, na základe ktorej Slovenská pošta za úhradu predávala a propagovala výrobky a služby spoločnosti SWAN vo svojich prevádzkach a pobočkách na celom Slovensku, poskytovala zákazníkom spoločnosti SWAN zákaznícke služby, vrátane prevádzky telefonického centra a vyberala poplatky a platby od zákazníkov spoločnosti SWAN.

Komisii bola v decembri 2016 doručená sťažnosť, v ktorej sa uvádza, že v dôsledku rámcovej dohody o spolupráci so Slovenskou poštou mala spoločnosť SWAN profitovať zo štátnej pomoci, ktorá bola nezlučiteľná s vnútorným trhom. Sťažovateľ konkrétne tvrdil, že v dôsledku dohody bola spoločnosti SWAN poskytnutá hospodárska výhoda, pretože poplatok, ktorý spoločnosť SWAN platila Slovenskej pošte za poskytovanie služieb, nezodpovedal trhovej cene za tieto služby. Pošta si zároveň podľa tejto sťažnosti SWAN nevybrala za partnera na spoluprácu v transparentnom a nediskriminačnom výberovom konaní.

„V tejto fáze má Komisia na základe svojho predbežného posúdenia pochybnosti o tom, či počiatočná rámcová dohoda o spolupráci bola v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci,“ uviedla EK.

Prešetrovanie by malo posúdiť, či by rozhodnutie Slovenskej pošty uzavrieť dohodu so spoločnosťou SWAN, mohlo byť pripísateľné Slovensku. Komisia sa snaží najmä objasniť, či bola dohoda uzavretá za podmienok, ktoré by za bežných trhových podmienok akceptoval súkromný subjekt, a či bol proces výberu spoločnosti SWAN transparentný a nediskriminačný, a či boli použité kritériá objektívne.