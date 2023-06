Pozor na tieto videá na YouTube: Po kliknutí môžete prísť o peniaze

Experti na kyberbezpečnosť varujú pred hackermi, ktorí využívajú YouTube na šírenie škodlivého malvéru. Spoločnosť Kaspersky odhalila trójskeho koňa s názvom RedLine, ktorý sa často objavuje na platforme YouTube. Trójsky kôň kradne osobné a finančné informácie z infikovaných zariadení.

Kyberzločinci šíria RedLine vo videách s cheatmi do videohier. Spoločnosť Kaspersky opísala, ako to funguje, v príspevku na svojom blogu:

"Útočníci zverejňujú na YouTube videá údajne o tom, ako používať cheaty v populárnych online hrách, ako sú Rust, FIFA 22, DayZ a niekoľko desiatok ďalších. Videá vyzerajú celkom presvedčivo a nabádajú k aktivitám, na ktoré sú hráči, ktorým podvádzanie nie je cudzie, dobre zvyknutí."

Konkrétne to funguje tak, že po kliknutí na odkaz v popise videa si stiahnete archív a potom ho spustíte. Ak sa stiahnutie nepodarí, tvorcovia videa usmerňujú používateľov, aby vypli funkciu Windows SmartScreen. SmartScreen je nástroj, ktorý chráni používateľov prehliadača Microsoft Edge pred phishingom a škodlivými stránkami.

Vypnutie tejto funkcie bude mať za následok, že sa do počítača nainštaluje celý balík škodlivého softvéru naraz, vysvetlila spoločnosť Kaspersky. Keď si používateľ nevedomky stiahne RedLine, trójsky kôň ukradne cenné informácie v počítači počnúc heslami uloženými v prehliadači.

Trojan navyše dokáže v počítači vykonávať príkazy a ťažiť kryptomeny. "Herné počítače sú v tomto smere logickým cieľom kyberzločincov, pretože zvyčajne majú výkonné grafické procesory, ktoré sú na ťažbu kryptomien celkom užitočné," dodala spoločnosť.

Ako sa chrániť

"Naozaj by sme mali začať tým zrejmým: nesťahujte cheaty," uviedla spoločnosť Kaspersky. "Okrem toho, že je to neetické, jednoducho to nie je bezpečné. Cheaty porušujú dohodu používateľa s vývojárom hry, čo znamená, že automaticky spadajú do šedej zóny," dodala spoločnosť.

Okrem toho sa cheaty nikdy nešíria prostredníctvom bezpečných oficiálnych kanálov. Stiahnutie niečoho z neoverených zdrojov tak zvyšuje šancu, že si nainštalujete škodlivý softvér. Spoločnosť Kaspersky okrem toho odporúča zapnúť dvojfaktorové overovanie. Používatelia by tiež nikdy nemali vypínať ochranné funkcie prehliadača či antivírusový program.