Krehká levanduľa si vyžaduje správne načasovanie. V tomto období ju určite nesaďte!

Voňavá levanduľa ponúka niekoľko rozličných druhov na pestovanie, pričom v našich podmienkach patrí medzi najpopulárnejšie levanduľa francúzska a levanduľa úzkolistá. V záhradníctve ju najčastejšie zoženiete v období medzi aprílom a májom, keď sa vonkajšia pôda dostatočne otepľuje na to, aby ste ju mohli rovno zasadiť.

Na rozdiel od iných typov rastlín by ste so sadením levandule rozhodne nemali čakať do zimy, pretože chlad spôsobuje hnitie mladých rastliniek a ich cibuliek. Tomuto faktu zodpovedá aj exotický pôvod levandule, ktorá je zvyknutá len na mierne zimy v oblasti Stredozemného mora.

Levanduľa sa hodí do záhonu, ale nič nepokazíte ani jej zasadením do kvetináča. Podstatné je dopriať jej množstvo slnka a dobre priepustnú zeminu – tienistým a vlhkým miestam sa preto radšej vyhnite.

Pri výbere pôdy treba uprednostniť suchú a mierne úrodnú pôdu, zásaditú pôdu alebo klasickú hlinu. Vyhnite sa ťažkým ílovitým zeminám alebo substrátu, ktorý sa počas zimy premočí. Levanduľa si navyše dobre poradí aj bez hnojenia.

Po kúpe treba rastlinu čím skôr zasadiť. Jednotlivé trsy rozmiestnite v 90-centimetrových rozostupoch a pravidelne ich polievajte, najmä počas suchých letných dní.

Pri pestovaní v kvetináči zvoľte dostatočne širokú nádobu s dierkami na spodku. Použite aj univerzálny kompost, ktorý môžete zmiešať s keramzitom alebo perlitom. Levanduľu po zasadení dobre polejte a opakujte zálievku aspoň raz až dvakrát za týždeň.

Bez pravidelného zastrihávania môžu stonky levandule zdrevnatieť a zhustnúť, takže k spodným kvetom sa nedostane svetlo a začnú odumierať. Rez preto vykonávame raz za rok, ideálne na konci leta po odkvitnutí.

Pri orezávaní levandule odstrihnite vyschnuté stonky vo výške približne 2,5 centimetra nad zeminou. V prípade poškodenia rastliny počas zimy môžeme rez opakovať na jar.

Staršie rastliny drevnatejú aj pri pravidelnej údržbe, preto je nutné ich nahradiť. Ideálne je takto vymieňať starú levanduľu za novú približne po 3 až 5 rokoch. Druhou možnosťou je zrezanie drevnatých stoniek až nad najnižší klíčiaci kĺb.