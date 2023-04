Takýto zvuk vydávajú rastliny, keď sú smädné alebo trpia

Smädné alebo vystresované rastliny vydávajú praskavé zvuky, ktoré ľudské ucho nezachytí, tvrdí výskum publikovaný v časopise Cell.

Vedci z Tel Avivskej univerzity použili špeciálne mikrofóny na zaznamenávanie ultrazvukových zvukov, ktoré produkujú rastliny paradajok a tabaku vo vnútri zvukovo chránenej krabice a skleníka.

Na identifikáciu stavu rastlín, vrátane toho, či boli dehydrované alebo choré, vyvinuli vedci na základe zistených zvukov modely strojového učenia.

Z predchádzajúcich štúdií vieme, že vibrometre pripojené k rastlinám zaznamenávajú ich vibrácie. Nová štúdia sa však zaoberala otázkou, či sa tieto vibrácie stávajú aj vzduchom prenášanými zvukovými vlnami.

Výskumníci umiestnili rastliny do boxu v suteréne bez hluku v pozadí, pričom asi 10 centimetrov od každej vzorky umiestnili ultrazvukové mikrofóny. Stredobodom pozornosti boli paradajky a tabakové rastliny, ale skúmala sa aj pšenica, kukurica, kaktusy a sliepky, informuje portál New York Post.

Predtým, ako ich dali do akustického boxu, postarali sa, aby niektoré rastliny neboli 5 dní polievané, niektorým odrezali stonku a ďalšie boli nedotknuté.

Rastliny bez stresu vydávajú menej zvukov

„Naším zámerom bolo otestovať, či rastliny vydávajú zvuky a či sú tieto zvuky nejakým spôsobom ovplyvnené stavom rastliny. Naše nahrávky ukázali, že rastliny v našom experimente vydávali zvuky pri frekvenciách 40-80 kilohertzov,” uviedla vo vyhlásení spoluautorka štúdie Lilach Hadany.

Rastliny bez stresu zvyčajne vydávali menej ako jeden zvuk za hodinu, zatiaľ čo rastliny, ktoré boli dehydrované a zranené, vydávali každú hodinu desiatky zvukov.

Polievanie rastlín na najvyšších policiach? Takto to bude najjednoduchšie Prečítajte si ešte:

Vedci predpokladajú, v prírode zvuky vydávané rastlinami detegujú tvory, ako sú netopiere, hlodavce, rôzny hmyz a možno aj iné rastliny, ktoré sú schopné počuť zvuky vo vysokých frekvenciách a odvodzujú z nich relevantné informácie.

Ľudia by mohli tieto informácie využiť napríklad na správne zalievanie, ak by mali na to vhodné nástroje.