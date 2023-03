Máte ťažkosti ráno vstať z postele? Môže za tým stáť tento problém

DNES - 7:22

Bratislava Správy » Zdravie

Cítiť sa ráno ospalo nie je nič nezvyčajné. Dokonca ani to, keď niekoľkokrát posuniete budík. Niektorí ľudia však nemôžu fyzicky vstať aj hodinu či viac po prebudení. A to by mohlo naznačovať dysaniu.

Dysania síce nie je formálne uznávaná ako diagnóza, no opisuje neschopnosť vstať z postele, ktorá trvá viac ako hodinu, vysvetľuje portál IFL Science. Ľudia s dysaniou majú extrémnu túžbu zostať v posteli, ale v porovnaní s ľuďmi, ktorí normálne vstávajú, nemusia nevyhnutne spať navyše, čo sťažuje prekonanie tohto problému. Dysania sa zvyčajne spája s podobným príznakom nazývaným klinofília, čo je abnormálne množstvo času stráveného v posteli počas dňa aj noci. Klinofília aj dysania sú často príznakmi zložitejšieho stavu, ktorý si vyžaduje diagnostiku a liečbu. Sprievodný znak iného problému Popri neschopnosti vstať z postele sprevádzajú dysaniu často pocity intenzívnej únavy počas celého dňa a môže byť súčasťou stavu, ktorý môže byť podstatne závažnejší. Okrem iného môže ísť o depresiu, syndróm chronickej únavy, cukrovku, srdcové poruchy alebo fibromyalgiu. Experti na spánok radia: Takto zvládnete ráno po ťažkej noci Prečítajte si ešte: Treba to konzultovať s lekárom? Pretože dysania môže byť príznakom iného zdravotného problému, je dôležité, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom, ak pocítite niektorý z týchto príznakov: dýchavičnosť alebo bolesť na hrudníku

silná bolesť hlavy, bolesť brucha, bolesť chrbta alebo bolesť v panve

myšlienky ublížiť sebe alebo iným Lekár sa vás môže pri určovaní diagnózy zaujímať o vašu anamnézu vrátane liekov a doplnkov, ktoré užívate, anamnézu vašej rodiny, iné príznaky, váš každodenný spánok, cvičenie a stravovacie návyky, informuje portál Healthline. V závislosti od vašich príznakov môže lekár tiež požiadať o krvné testy, testy moču, laboratórne testy alebo testy, ktoré ukazujú, ako dobre funguje vaše srdce. Môžu vás tiež poslať k špecialistovi. Koľko spánku je príliš veľa? Dostatok spánku je životne dôležitý pre fyzické a duševné zdravie. Zdravotníci zaraďujú zdravý spánok medzi pravidelné fyzické cvičenia a zdravé stravovanie. Príliš veľa spánku však môže poškodiť aj vaše zdravie. National Sleep Foundation odporúča, aby zdraví dospelí spali v noci 7 až 9 hodín. Pravidelný dlhší spánok môže viesť k zvýšenému riziku obezity, cukrovky, vysokého krvného tlaku a srdcových chorôb. Zdieľať tento článok na Facebooku