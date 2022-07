Ako udržať syr dlhšie čerstvý? Tento trik s fóliou vám ušetrí kopu peňazí aj starostí

Keďže syr patrí k mliečnym výrobkom, jeho trvanlivosť obvykle nepresahuje horizont niekoľkých dní po kúpe. Pokiaľ nepreferujete už plesnivý syr, plesniam sa pravdepodobne chcete vyhnúť. Ako to dosiahnuť v čo najdlhšom časovom intervale?

Syrári vyrábajú väčšinu syrov v tvare kolesa, ktorý slúži na to, aby syr ešte pred dodaním do obchodu dozrel. Akonáhle sa toto koleso rozreže, dochádza k zrýchlenému dozrievaniu, ktoré si vyžaduje dôslednejšie skladovanie.

Baktérie, ktoré spôsobujú hnitie u väčšiny jedál, preferujú vlhké prostredie, takže v tvrdých syroch, ako je parmezán, sa im veľmi nedarí. Preto tento typ syra v chladničke vydrží dlhšie ako iné.

Tvrdé druhy syra by sme mali baliť do priehľadnej potravinárskej fólie, ktorá zabráni prúdeniu vzduchu zvonku – ten by mohol syr vysušiť. Nebaľte ich do papiera na pečenie alebo voskovej potravinárskej fólie.

Mäkšie syry obsahujú viac vody, a preto musia aj po zabalení dýchať. Ak im v tom zabránite, vyprodukujú silný amoniakový zápach, ktorý okrem arómy ničí aj chuť syra. Baľte ich preto do voskového papiera alebo spomínaného papiera na pečenie, a takto ich vložte do uzatvárateľnej nádoby.

V prípade, že sa na tvrdom syre vyskytne pleseň, jeho konzumáciu neriskujte. Pleseň je totiž žiadaná len na konkrétnych druhoch, ktoré sa s ňou už predávajú, no pri spontánnom a nevyžiadanom výskyte by vám mohla uškodiť.

Syry by sme mali ideálne jesť ešte pred dátumom spotreby, no ak to nestihnete, môžete ich zamraziť, hoci po rozmrazení treba počítať s tým, že ich textúra a chuť už nebude taká kvalitná. Najväčšie škody hrozia mäkkým syrom s vysokým obsahom vlhkosti, na povrchu ktorých sa v mrazničke tvoria ľadové kryštály, alebo sa vlaha z nich môže odpariť, takže vyschnú.