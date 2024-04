Nakladané reďkovky: Túto delikatesu si pripravíte behom chvíľky a vydrží vám dlho

Máte radi reďkovky? Sú skvelé aj samotné, ale môžete si nimi hlavne pekne spestriť aj iné jedlá, pričom to nemusia byť len šaláty. V tomto prípade sa naozaj medze nekladú a viete ich dobre využiť pri príprave mäsitých jedál, rýb, sendvičov, hamburgerov alebo aj mexických jedál ako napríklad taco. A to hlavne vtedy, keď si reďkovky naložíte a necháte ich prejsť ďalšími chuťami. Neviete ako na to? Dnes vám predstavíme recept na prípravu rýchlych nakladaných reďkoviek. Ako už hovorí názov, najväčšia výhoda je rýchla príprava, ktorá trvá len pár minút, pričom jesť ich môžete už za deň a v chladničke vám vydržia pomerne dlho.

Recept na prípravu týchto reďkoviek je naozaj rýchly a jednoduchý, navyše si ho môžete sami prispôsobiť podľa svojej chute. Potrebujete len ocot, vodu, cukor alebo med, soľ, korenie a bylinky. Reďkovky si môžete prispôsobiť podľa svojej chuti, pridať viac korenia alebo niektoré vynechať, len dodržujte množstvo nálevu. Odporúčame použiť čili vločky, ale ak nemáte radi pikantné jedlá, zvoľte inú príchuť, napríklad pridajte štipku kari alebo koriandrových semienok.

Podobne viete pripraviť aj iné druhy zeleniny, napríklad uhorku, mrkvu a ďalšie. No a majte na pamäti, že čím tenšie sú plátky alebo kúsky, tým rýchlejšie sa do zeleniny dostanú chute.

Ingrediencie:

900 gramov reďkoviek

2 vetvičky čerstvého kôpru alebo 1 čajová lyžička sušeného kôpru

2 malé strúčiky cesnaku

2 bobkové listy

1 čajová lyžička horčičných semienok

1/2 čajovej lyžičky rasce

1/2 čajovej lyžičky červených čili vločiek alebo 1 malá nasekaná štipľavá paprička (podľa chuti)

Na nálev budete potrebovať:

300ml vody

80ml bieleho vínneho octu alebo jablčného octu

1 polievková lyžica medu

1 a pol polievkovej lyžice kóšer soli alebo inej hrubej nejódovanej soli

Postup:

Reďkovky dôkladne umyte a očistite od zvyškov listovej ružice a nejakých poškodení. Podľa odrody ich môžete aj úplne ošúpať, ale nie vždy je to nutné. Následne reďkovky nakrájajte na plátky s hrúbkou asi 3mm. Čím tenšie plátky, tým rýchlejšie do nich prejde chuť korenín. Malé reďkovky ale môžete nechať aj celé.

Rovnomerne rozdeľte kôpor, cesnak, bobkové listy, horčičné semienka, rascu a prípadne vločky čili korenia do 2 čistých sklenených pollitrových fliaš. Tie následne naplňte kúskami reďkoviek.

Teraz je čas na prípravu nálevu. V malom hrnci priveďte do varu vodu, ocot, med a soľ a stále miešajte, aby sa med a soľ rozpustili. Odstráňte prípadnú penu. Pripravené reďkovky vo fľašiach zalejte horúcim nálevom. Reďkovky by mali byť úplne ponorené v náleve. Fľaše pevne uzatvorte a uložte do chladničky. Nakladané reďkovky môžete jesť už po 24 hodinách, ale budú ešte lepšie, ak s ich počkáte týždeň a potom sa do nich pustíte. Vtedy už totiž dokonale prejdú chuťou korenín a byliniek a skvele sadnú ako príloha alebo iná súčasť vašich jedál.