Viete správne čítať etikety? Toto si všímajte pri nákupe potravín

Záujem o čítanie etikiet na potravinách jemne rastie a čoraz viac ľudí si dáva pri výbere potravín záležať aj na ich zložení, či napríklad pôvode. No vyznať sa v spleti informácií, ktoré nájdeme napríklad aj na malom jogurte, je pre mnohých stále zložité.

Obsah etikety upravuje nariadenie EÚ

Informácie, ktoré musia byť povinne uvedené na každej potravine upravuje nariadenie EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Uvedené nariadenie presne špecifikuje, ktoré potraviny musia mať uvedené, ktoré informácie, aj formu uvedenia jednotlivých informácií. Ide napríklad o :

názov potraviny,

zoznam zložiek,

netto množstvo,

minimálna trvanlivosť / dátum spotreby,

výživové údaje.

Prečo čítať etikety potravín

Samozrejme, v dnešnej dobe rastúcich cien je pre väčšinu spotrebiteľov v obchodoch prvoradá cena. No pri výbere potravín by nemala byť jediným rozhodovacím kritériom. Množstvo potravín na pultoch obchodov môže mať pôvod z krajín, ktoré sú typické produkciou nekvalitných potravín, môže obsahovať prevažne nezdravé zložky, alebo sa vám napríklad môže stať, že si nechtiac prinesiete domov výrobok po dátume spotreby.

Na etikete by ste mali venovať pozornosť najmä informáciám ako je zloženie výrobku (obsah chemických prísad), výživové hodnoty, dátum spotreby a pôvod produktu.

Podrobné študovanie výživových údajov na etikete môže nákup o niečo predĺžiť. Dobrou správou je, že tieto údaje si viete u veľa výrobkov pozrieť aj priamo z domu. Stačí si vopred naplánovať svoj nákup a následne pozrieť informácie o výživovej hodnote jednotlivých výrobkov prostredníctvom online obchodu Tesca, alebo v iných internetových potravinách.

O niečo zložitejšie to je pri potravinách vyrábaných pod vlastnou značkou reťazca. Ak napríklad radi nakupujete produkty značky Clever v Bille, etikety si budete musieť naštudovať priamo v obchode. No pri potravinách, ktoré kupujete pravidelne si rýchlo zvyknete a časom budete už podrobne čítať len nové potraviny. A nakupovanie bude opäť rýchle.

Zloženie výrobku – zoznam zložiek

Uvedené na etikete musia byť všetky zložky, ktoré boli použité vo výrobku. A to v poradí, v akom množstve sú v ňom zastúpené. Ak teda napríklad kupujete párky, a na prvom mieste nie je mäso, je to varovný signál.

Alebo napríklad taký biely jogurt podľa zákona nesmie obsahovať nič iné ako čisté mlieko alebo smotanu. Ak v jeho zložení nájdete aj iné zložky, napríklad kukuričný škrob, výrobok by už nemal používať označenie jogurt, ale jogurtový dezert. Akékoľvek zahusťovadlo, či farbivo, je zas indikátorom toho, že nejde o čisto prírodný jogurt.

Ak výrobok obsahuje geneticky modifikované zložky, táto informácia musí byť taktiež v zložení uvedená. Zvyčajne sa tieto zložky označujú skratkou GMO.

Z výživového hľadiska si v zložení výrobku určite všímajte nasledujúcich 6 zložiek.

Ach tie Éčka

Konzervanty, farbivá, ochucovadlá či emulgátory predstavujú samostatnú kapitolu. Ide o látky, ktoré sú pre náš organizmus cudzie a môžu mať negatívny vplyv na zdravie. Obsah umelých prísad je povinný uvádzať na etikete každý výrobca. Dobrou správou je, že existujú aj Éčka, ktoré sú pre náš organizmus neškodné. Patria medzi ne:

E100 – kurkumin,

E101 – riboflavin (vitamín B12),

E140 a E141 – chlorofyl (zelené rastlinné farbivo),

E150 – karamel,

E160 až E166 – betakarotén, provitamín A,

E260 až E263, E270 – prírodné kyseliny,

E300 až E304 – prírodné antioxidanty,

E306 – vitamín E.

Tvrdiť preto, že každá potravina, ktorá obsahuje nejaké Éčka je zlá, nie je dobré. Dôležité je vedieť rozpoznať, aké Éčka obsahuje a podľa toho si vybrať.

Trvanlivosť výrobku

Viete, aký je rozdiel medzi frázami „spotrebujete do“ a „ minimálna trvanlivosť do“ ?

Spotrebujete do sa používa pri výrobkoch, ktoré sa rýchlo kazia a po tomto dátume by ste ich už rozhodne nemali konzumovať. Naopak výrobky z označením minimálna trvanlivosť je bezpečné konzumovať aj po tomto dátume. Stále sú ešte zdravotne nezávadné, avšak môže byť už zhoršená ich kvalita.

Trvanlivosť výrobku vám pri niektorých produktoch môže povedať veľa aj o obsahu umelých konzervantov. Vo všeobecnosti totiž platí jednoduchá rovnica – čím má výrobok dlhšiu trvanlivosť, tým obsahuje väčšie množstvo umelých konzervantov.

Nutričná hodnota

Sledovanie výživových údajov na etikete už dávno nie je určené len pre tých, ktorý počítajú každú kalóriu. Nutričná hodnota je jednou z najdôležitejších informácií, ktoré nájdeme na etike. Táto informácia nám hovorí o tom, koľko živín a kalórií nám prinesie konzumácia daného výrobku.

Pri čítaní nutričných informácií je dôležité nezabudnúť na to, že výživová hodnota je zvyčajne udávaná na 100 g, prípadne 100 ml a prepočítaná na 1 porciu, čo spravidla nemusí byť hmotnosť daného výrobku.

Zo zákona musí byť na každom výrobku uvedená energetická hodnota, množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli.

To, že výrobcovia sú povinní zo zákona uvádzať na etiketách pravdivé údaje je naším veľkým plusom. Myslite preto na to pri svojom budúcom nákupe potravín a využite tieto informácie vo svoj prospech.