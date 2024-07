Tenisky k šatám - ako aktualizovať svoj každodenný outfit

Keď však siahnete po šatách, nemusíte sa úplne zbaviť svojich obľúbených základných kúskov - namiesto toho sa pozrite, ako do podobného outfitu zakomponovať svoje obľúbené mestské tenisky. Aktualizujte vzhľad vďaka šatovému základu a skombinujte ho so správnymi teniskami.

Pastelové a biele tenisky k šatám

Pastelové a biele tenisky k šatám je kombinácia, s ktorou sa v online ponukách stretnete najčastejšie - a má to svoj dôvod. Pastelová a biela dámska obuv pôsobí ľahko a dá sa zladiť s akoukoľvek farebnou schémou. Túto sezónu sa rozhodnite pre dlhé priliehavé šaty typu bodycon zo zvlnenej textílie. A zlaďte ich s párom svetlých tenisiek v obľúbenej farbe. Tento look dosiahnete napríklad výberom bielych tenisiek k šatám z radu Asics Gel-Venture. Ich objemnejšia forma s workoutovým nádychom bude v tomto prípade dokonalá. Vyberte si zo žiarivo bielej alebo krémovej farby, ktorú dopĺňajú kontrastné retro detaily. Dobré dámske tenisky k šatám nájdete aj medzi pastelovými modelmi z radu New Balance 2002R. Nezabudnite ich doplniť vysokými ponožkami, aby opticky splývali s okrajom šiat. Na detailoch záleží! Outfit môžete osviežiť aj tým, že ho obohatíte o moderné tenisky s nádychom 00-tych rokov, ako sú napríklad Nike V2K Run. Biele dámske tenisky k šatám nezaťažia vzhľad - a vy si môžete užívať pohodlie po celý deň, aj keď väčšinu z neho strávite na nohách.

Tenisky k mini šatám

Ak premýšľate, ako najlepšie skombinovať svoje obľúbené tenisky so šatami, môžete si ich obuť k mini šatám. Zvolíte si priliehavý model bez ramienok alebo šaty s dlhými rukávmi? Tenisky vo výraznej alebo v bielej farbe sa budú hodiť k obom možnostiam. Chcete si vybrať adidasy? Tenisky k šatám, nájdete aj medzi modelmi radu adidas Samba OG. V JD Sports ich máme v momentálne najobľúbenejšej verzii: bielej so sivými vrstvami, ale nielen v nej. Ak naopak snívate o sviežej farbe, stavte na rad Gazelle Bold na vyvýšenej podrážke z priesvitnej gumy. Vyvážte ich bláznivý dizajn vrúbkovanými elastickými ponožkami alebo si zvoľte podkolienky so zladenými logami.

Tenisky s futbalovým dizajnom je na uliciach čoraz ľahšie spozorovať. Vyznačujú sa nízkym a elegantným profilom, ktorý je charakteristický pre sériu Puma Palermo. Nájdete medzi nimi biele, pastelové aj čierne tenisky k šatám. Nikto nepovedal, že si musíte vyberať len z modelov so svetlým zvrškom. Tmavý semiš a svetlé prvky podkreslíte pomocou zladených vysokých ponožiek, ale aj nízkych, ktoré odhaľujú členok. Nemôžete sa nabažiť tenisiek na platforme? Zvoľte si biele tenisky k šatám z kolekcie Puma Carina. Moderný profil dobre doplní krátke šaty, ale aj šortky alebo sukňu.

Aké tenisky si obliecť k šatám s voľným strihom?

Zaujíma vás, aké tenisky k šatám s voľnejším strihom budú vyzerať najlepšie? Namiesto kúsku v štýle bodycon si môžete vybrať šaty v strihu oversized trička alebo si vybrať predĺženú mikinu - ideálnu na chladnejšie dni. Vyvážte tento look s voľným topom výberom správnych tenisiek k šatám. Takéto štylizovanie môže ľahko nadobudnúť retro vibe. Chcete ho? Potom sa poobzerajte po modeloch ako Nike Cortez. Masívnejšia, zaoblená špička dobre vyváži celok. Prečo sa nepohrať s basketbalovými detailmi? Siahnite po čiernych alebo bielych teniskám k šatám z radu Converse Chuck Taylor All Star Lift. Tenisky na platforme a vysoký zvršok dodajú vášmu outfitu potrebnú ľahkosť a ležérnosť, ktorá sa neodmysliteľne spája s basketbalovou atmosférou konca 80. a začiatku 90. rokov.

Už viete, ktoré tenisky k šatám si obujete? Ak stále váhate, pozrite si kolekciu obľúbených značiek, ktoré sú k dispozícii v JD Sports. Dodajte jednoduchým šatám pouličný šmrnc s párom nových tenisiek.