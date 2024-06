Ako dôkladne umyť auto? Interiér aj exteriér

Umývanie auta chráni karosériu pred vplyvmi počasia a prírody. Nahromadený hmyz, vtáčí trus alebo iné nečistoty môžu poškodiť lak. Takisto sa špina môže hromadiť aj v interiéri.

Pri exteriéri dbajte na správny postup a materiály

Najdôkladnejšie umyjete karosériu auta ručne len s handrou a horúcou vodou. Takéto umývanie je, samozrejme, jednoduchšie, ak vlastníte sedan. Pri SUV alebo väčších autách to je práca na dlhšie.

Pravidelné čistenie karosérie v autoumyvárňach alebo s vysokotlakovými čističmi by mohlo poškodiť lakovanie. Ak ho vystavujete takémuto procesu vo vysokých intervaloch, často na ňom môžu vzniknúť škvrny alebo škrabance. Nevhodné alebo príliš agresívne čistiace prostriedky tiež prispievajú k predčasnej korózii karosérie a následnému odlupovaniu laku.

Ako prvé by ste mali čistiť kolesá a pneumatiky. Ak auto najprv umyjete a opláchnete, voda zostane vysychať na karosérii. Kým budete čistiť všetky štyri pneumatiky, zaschne v nepekných fľakoch. Ak ste zvyknutí na vysokotlakové čističe, pri následnom umývaní kolies zanesiete špinu na práve umytú karosériu.

Dobrou radou pri čistení klies je používať kefu s hrubšími štetinami. Pri umývani majte pripravenú handru alebo starú osušku, ktorou budete umyté časti auta hneď vysúšať. Používajte čistič určený špeciálne pre typ diskov vášho auta. Na trhu existujú čističe, ktoré fungujú na disky aj pneumatiky a odstraňujú brzdový prach, aj väčšie nečistoty a špinu.

Ako na umývanie auta doma?

Zaparkujte vozidlo v tieni. Na slnku pre vás bude práca namáhavejšia. Auto síce vyschne rýchlejšie, no pri tvrdej vode by to znamenalo, že na ňom zostanú fľaky, ktoré vás po namáhavom čistení určite nepotešia.

Umývanie začínajte oplachom čistou vodou. Zbavíte sa tak najhrubšej špiny a týmto krokom v konečnom dôsledku ušetríte čas, pretože nebudete čističom a handrou rozmazávať blato alebo prach po celej karosérii.

Na prácu si pripravte dva kýble. V jednom budete mať čistú vodu a v druhom vodu spolu s čistiacim prostriedkom. Dva kýble preto, aby ste mohli opláchnuť a odstrániť nečistoty z handry, umývacej rukavice alebo špongie predtým, ako ju znovu ponoríte do mydlovej vody. Nepoužívajte saponáty na riad ani tekuté mydlo, pretože nie sú určené na lakovanie vozidiel. Takže nebudú fungovať rovnako efektívne ako špeciálne čističe.

Vždy začínajte zhora a postupujte smerom nadol. Najšpinavšie časti auta sú zvyčajne tie, ktoré sú najbližšie ku povrchu cesty. Ak budete postupovať smerom nahor prenesiete nečistoty po celom aute. Neprechádzajte po karosérii v kruhoch, pracujte vo vodorovných pásoch.

Ak zostal lak po umytí na dotyk drsný, zvážte, že obetujete nejaký čas aj voskovaniu. To ochráni lakovanie vášho vozidla. Tomu by malo predchádzať aj dekontaminácia laku. Pri nej odstraňujete zažratú špinu, ktorá je v laku auta. Používajú sa na ňu chemické prípravky, ktoré nastriekate na karosériu a necháte 5 minút pôsobiť. Po chvíli sa železovité čiastočky na karosérii začnú rozpúštať.

Druhá možnosť ako dekontaminovať lakovanie auta je mechanicky, tzv. clayovaním. Clay je materiál podobný plastelíne, ktorý zachytáva nečistoty na laku. Rozdiel je, že pri clayovani budete musieť vyvinúť väčšie úsilie.

Po dekontaminácii karosériu vyleštíte a pustíte sa do voskovania. Vosk vyberajte podľa zloženia, farby laku auta a ceny. Na trhu nájdete prírodné vosky, hybridné alebo syntetické. Vosk budete nanášať pomocou penového aplikátora. Nenánášajte ho na celé auto naraz, opäť postupujte po častiach.

V interiéri nezabudnite na sedačky

Na rozdiel od exteriéru nie je interiér auta priamo vystavený poveternostným vplyvom. To však neznamená, že je imúnny voči poškodeniu. Napríklad slnečné lúče môžu opotrebovať palubnú dosku, volant a sedadlá, čo vedie k prasklinám, olupovaniu a blednutiu. Bojovať proti takémuto poškodeniu pravidelné čistenie.

1. Všetko vyneste z auta

Začnite tým, že z auta vyberiete všetky veci, ako sú odpadky, koberčeky, fľaše a iné predmety. Bude sa vám čistiť jednoduchšie,

2. Utrite prach

Prach utrite v celom aute ale najmä z palubnej dosky, dverí, konzoly a ventilačných otvorov mikrovláknovou handričkou.

3. Povysávajte

Pomocou výkonného vysávača povysávajte všetky podlahy, sedadlá a koberčeky. Nezabudnite na rohy, štrbiny a priestor pod sedadlami..

4. Vyčistite sedadlá

Kožené sedadlá. Na čistenie kožených sedadiel použite špeciálny čistič na kožu. Vyhnete sa tak škvrnám, ktoré by mohol na koži spôsobiť bežný čistiaci prostriedok. Naneste čistič na handričku a krúživými pohybmi ho vtierajte do sedadla. Tieto čističe totiž často obsahujú látky, ktoré kožu nielen čistia, ale zároveň sa o ňu aj starajú. Sedadlo už len utrite čistou handričkou.

Látkové sedadlá. Na tie môžete použiť tekutý čistič na čalúnenia alebo čistič kobercov. V tomto prípade určite čistiaci prostriedok opláchnite čistou vodou.Pred použitím akéhokoľvek čistiaceho prostriedku si ho vždy otestujte na malej, nenápadnej časti povrchu.

5. Vyčistite okná

Na čistenie vnútorných okien použite čistič okien, ktorý používate aj v domácnosti.

6. Dezinfikujte

Niektoré povrchy nebude stačiť len vyčistiť. Palubnú dosku, volant a rúčky na dverách by ste mali dodatočne aj vydezinfikovať.

Nielen tie, ale aj ventilačné otvory potrebujú raz za čas poriadnu dezinfekciu. Keďže v aute dýchate vzduch, ktorý priamo cez ne prechádza, dajte si na očistení týchto otvorov záležať. Nastriekajte dezinfekčný sprej a nechajte ho pôsobiť niekoľko minút. Potom otvory prejdite vysávačom.

7. Ošetrite tieto povrchy

Okrem čistenia je dôležitá aj následná starostlivosť. Najmä koženým povrchom vie predĺžiť životnosť. Ošetrite ich napríklad kondicionérom na kožu. Pomôže udržať kožu mäkkú a zabráni jej praskaniu.

Na ochranu látkových sedadiel a povrchov pred škvrnami môžete použiť impregnátor.