Prezidentka: Odmietnime spoločne nenávisť, slušnosť musí ostať normou

V posledných týždňoch je podľa nej v spoločnosti cítiť, že sa Slovensko vydalo cestou, z ktorej nemusí byť návratu, pretože za ňou sú už len fyzické útoky a hrubosť vo verejnom priestore. Hlava štátu adresovala výzvu Slovákom spolu s viac ako 30 osobnosťami z rôznych sfér spoločenského života.

„Vidíme, že zachádzame priďaleko, keď sa ľudia, ktorí s najlepším vedomím robia svoju prácu, nemôžu cítiť bezpečne ani doma. Lekári, vedci, policajti, záchranári, politici, poslanci,“ skonštatovala prezidentka.

Ako upozornila, snaha zastrašovať alebo trestať názorových oponentov opúšťa územie demokratických pravidiel. Hovorí o útoku na súdržnosť spoločnosti a riziko snahy o nastolenie nedemokratického či priamo totalitného režimu. Slovákov vyzvala preto prezidentka k vzájomnému rešpektu. Treba podľa nej urobiť všetko pre dosiahnutie zmieru.

Rôznosť postojov by ľudia podľa prezidentky mali vnímať aj ako príležitosť. „V spoločnosti platí to, čo v rodinách a v medziľudských vzťahoch, problémy neprerastú do krízy, kým o nich dokážeme so vzájomným rešpektom hovoriť. Lebo, keď spolu hovoríme, nielenže počujeme iný názor, ale hlavne vidíme za ním človeka,“ uviedla Čaputová.

Súdržnosť v spoločnosti sa podľa prezidentky udržuje práve rozhovorom a výmenou argumentov. „V ľudskej interakcii si obrusujeme hrany, ktoré sa objavia. Práve toto sa za posledné dva roky zmenilo a osobnú komunikáciu vytláčajú pokriky v on-line priestore, umocnené algoritmami sociálnych sietí,“ vyhlásila. Zároveň však odsúdila ponižovanie oponenta či používanie klamstva ako argumentačnej pomôcky.

Demokracia dnes podľa prezidentky opäť potrebuje aktívnu, pulzujúcu občiansku spoločnosť. „Veďme dialóg vo svojich susedstvách, komunitách, vo svojich mestách a aktualizujme si vlastné argumenty o tom, kto sme, kam patríme, prečo sme demokrati a prečo si ceníme hodnoty, ktoré si ceníme,“ vyzvala. Deklarovala, že v dialógu bude oveľa intenzívnejšie sama pokračovať.

Prezidentka vyzvala tiež ľudí, aby nestrácali nádej. „Nádej je rozhodnutím nevzdať sa. Je to dôvera v potenciál, ktorý máme pomôcť naplniť. Nádej je odhodlanie vykročiť naproti silnému vetru s dôverou, že bude lepšie,“ vyhlásila s tým, že je v každom z nás. Spočíva v odhodlaní, vytrvalosti, vzájomnej dôvere a slušnosti.

Zoznam osobností, ktoré sa pridali k výzve "Návrat k ľudskosti":



• Jozef Bátora, politológ

• Mária Bieliková, zakladateľka Kempelenovho inštitútu informačných technológií

• Peter Breier, psychiater

• Martin Bútora, sociológ

• Zora Bútorová, sociologička

• Veronika Cifrová Ostrihoňová, moderátorka

• Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov

• Viliam Dobiáš, prezident Slovenského červeného kríža

• Tamás Gál, riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne

• Jozef Hašto, psychiater

• Zuzana Havírová, predsedníčka Rómskeho advokačného a výskumného strediska

• Michal Havran, publicista

• Zuzana Hozlárová, vysokoškolská študentka

• Ivan Kamenec, historik

• František Košarišťan, komik

• František Kovár, herec

• Vladimír Krčméry, lekár

• Jozef Lenč, politológ

• Martin Macko, predseda Iniciatívy Inakosť

• František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

• Juraj Marušiak, politológ

• František Mikloško, disident, bývalý predseda Slovenskej národnej rady

• Marco Németh, stredoškolský študent

• Hoa Nguyen Thi, výtvarníčka

• Dušan Ondrušek, psychológ

• Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej

• Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv

• Iveta Radičová, bývalá predsedníčka vlády, dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy

• Peter Sabaka, lekár

• Nikita Slovák, režisér

• Tomáš Stern, lekár, predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava

• László Szigeti, spisovateľ

• Soňa Szomolányi, politologička

• Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied

• Filip Vagač, študentský líder Nežnej revolúcie

• Magda Vášáryová, predsedníčka Živeny