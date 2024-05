Hajko považuje zákon o STVR za účelový, obáva sa i navýšenia podielu reklamy

Navýšenie podielu reklamy pre verejnoprávne médium môže narušiť dohodu so súkromnými vysielateľmi o podpore Audiovizuálneho fondu, ktorý by tak mohol prísť o financie. Skonštatoval to poslanec za KDH Jozef Hajko počas diskusie o zmenách v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS). Obáva sa negatívneho vplyvu reklamy na vysielanie telerozhlasu a tlačenie do komerčného vysielania. Viaceré ustanovenia zákona považuje za problematické, tvrdí, že bol šitý horúcou ihlou.

„Obeťou poľovačky na generálneho riaditeľa a vedenie RTVS sa stane fungujúca, vo verejnosti dôveryhodná značka,“ podotkol Hajko. „Príčinou stavu verejnoprávnych médií na Slovensku nie sú tí, ktorí identitu RTVS tvoria svojou prácou, ale generácie politikov, pre ktorých sa verejnoprávne médium stalo 'fackovacím' panákom, ktorý každé obdobie po voľbách v strese čaká, čo s ním bude. Zastavme to, prosím,“ apeloval na poslancov. Vyzval na riadnu a odbornú diskusiu o tom, čo sú verejnoprávne médiá, akú úlohu majú zohrávať v 21. storočí a podobne.

Podotkol, že inštitúcia dokázala plniť rámec svojich zákonných povinností napriek neschopnosti predošlých vlád zvýšiť koncesionárske poplatky a ich následnému zrušeniu. Apeluje na riešenie financovania telerozhlasu, za šťastné nepovažuje naviazanie jeho rozpočtu na percentá HDP.

Pri navýšení podielu reklamy v telerozhlase však vidí odklon od verejnoprávnosti inštitúcie. „V podstate budeme mať ďalšiu komerčnú inštitúciu, ktorá navyše bude počúvať politickú moc,“ poznamenal. Upozornil, že zmena vyvolala aj odpor Asociácie televíznych vysielateľov Slovenska. Ozrejmil, že podmienkou ich platenia dvoch percent príjmov do Audiovizuálneho fondu bolo, že príjmy z reklamy pre RTVS sa budú pohybovať na súčasnej úrovni. Je zvedavý, čo zmena vyvolá a ako sa to odrazí na podpore fondu. Podotkol tiež, že objednávatelia reklamy chcú prilákať k obrazovkám čo najviac ľudí, a to sa sotva dokáže verejnoprávnym typom programov.

Čo sa týka kontroly vysielania RTVS, už teraz podľa neho existujú možnosti sledovať, či sa správa skutočne verejnoprávne. Ak chce niekto posilniť tento kontrolný mechanizmu, vyzval na rozhovor o možnostiach novely. „Ale neklaďme na stôl nový zákon, ktorý účelovo zruší túto inštitúciu, aby ju nahradil novou,“ poznamenal. Negatívne vníma aj zmeny v otázke výberu a odvolávania generálneho riaditeľa telerozhlasu. Síce z pôvodného návrhu vypadlo jeho odvolávanie bez udania dôvodu, spôsob, akým je tvorená nová rada médiá a okolnosti odvolávania podľa neho napovedajú, že zbaviť sa nepohodlného štatutára nebude problém. Väčšia nezávislosť a transparentnosť inštitúcie, ktorou vláda argumentuje pri návrhu, sú podľa Hajka len prázdne reči. Vyhlásil, že Rada STVR bude čisto politicky orgán. Upozornil aj na nedostatky ustanovení v návrhu pri funkčnom období členov rady.

Poslanec Karol Farkašovský (SNS) odmieta, že by koncesionárske poplatky boli garanciou nezávislosti, objektivity a slobodnej tvorby. Pýta sa, kde bol RTVS napríklad vtedy, keď občania požadovali objektívne informácie o pozitívach a negatívach očkovania. Telerozhlas podľa neho dáva priestor externým moderátorom, ktorí patria „k extrémnemu pravicovému politickému krídlu“.