6 nenápadných potravín, ktoré dajú vaše trávenie do formy

Ide však o zložitý proces, pri ktorom sa orgány tráviacej sústavy musia popasovať s rozložením potravy, vstrebávaním živín a efektívnym “pozametaním” nevyužiteľných zvyškov. Najčastejšie sa trávenie rozladí konzumáciou nevhodných potravín. Avšak, dá sa to aj opačne! Aké potraviny zaradiť do jedálnička, aby sa trávenie dostalo opäť do formy?

Ovos

Ovos je považovaný za prebiotickú potravinu. To znamená, že je potravou pre zdravé črevné baktérie, ktoré majú na starosti správne fungovanie čriev. Obsahuje rozpustnú a nerozpustnú vlákninu. Pravidelnou konzumáciou ovsených vločiek získate lepšiu kontrolu nad priebehom trávenia. Môžete sa zbaviť nadúvania, plynatosti a tiež častých problémov so zápchou.

Pozrite, ako pripraviť ovsené vločky a inšpirujte sa zaujímavými a receptami, v ktorých majú ovsené vločky jednu z hlavných úloh.

Kyslá kapusta

Kyslá kapusta obsahuje vďaka procesu fermentácie hojné zastúpenie prebiotických kultúr. V kyslej kapuste je naviac vyšší obsah enzýmov, ktoré pomáhajú rozkladať živiny na menšie, ľahko stráviteľné molekuly. Pripisuje sa jej množstvo “superschopností” - posilňuje imunitu, pomáha pri trávení a nadúvaní, aktivuje funkciu čriev a prispieva tiež k lepšej využiteľnosti vitamínov skupiny B.

V slovenskej kuchyni má kyslá kapusta svoju dlhoročnú tradíciu a bohaté využitie v množstve chutných receptov, ktoré sa zvykli konzumovať najmä počas zimných mesiacov. Najlepšou voľbou je však domáca kyslá kapusta, priamo zo súdka.

Jablká

Aj keď ich v miske s ovocím zvykneme prehliadať a dávať prednosť exotickejším druhom ovocia, sú to práve jablká, ktoré sú bohatým zdrojom rozpustnej vlákniny pektín. Pektín má pozitívne účinky predovšetkým v hrubom čreve. Dokáže na seba viazať nebezpečné látky, brzdí množenie škodlivých mikroorganizmov, podporuje udržanie zdravej črevnej mikroflóry. Naviac - podieľa sa na vytváraní tenkej ochrannej vrstvy na slizniciach tráviaceho traktu, ktoré by mohli byť inak podráždené dráždivými látkami v potrave.

Ako jablká prepašovať do jedálnička? Niekedy stačí málo - iba jablká nakrájať na mesiačiky, položiť na stôl a razom z misky zmiznú. Vyskúšajte jablká pridať do raňajkovej kaše, pripraviť si zdravú domácu výživu alebo obľúbený jablkový “american pie”.

Mäta

“Bolí ťa žalúdok? Daj si mätový čaj!” Takto jednoducho znela prvá rada starých mám a v mnohých prípadoch zafungovala prekvapivo rýchlo. Mäta pieporná, ktorú poľahky dopestujete na svojej záhrade alebo v črepníku na balkóne, patrí medzi najpoužívanejšie bylinky. Jednou z účinných látok v mäte je mentol, ktorý má upokojujúce a antiseptické účinky, dokonca aj na samotné trávenie. Mentol pomáha zmierniť príznaky syndrómu dráždivého čreva (IBS), nadúvania a náhlych žalúdočných nevoľností.

Ako pracovať s mätou v kuchyni? Pridajte zopár lístkov mäty do ovocného šalátu, osviežujúceho smoothie alebo si pripravte hráškovo-mätovú polievku.

Cuketa

Máte pocit, že počas leta funguje vaše trávenie s väčšou ľahkosťou? Môže to byť pre vyšší obsah sezónne dostupných druhov ovocia a zeleniny. Mnohým z nás počas leta na stole kraľuje cuketa. Je príjemne tvárna, dá sa spracovať na množstvo spôsobov a správa sa maximálne šetrne k tráveniu. Nespôsobuje dráždenie, ani pocit ťažoby. Považuje sa za diétnu potravinu s nízkym obsahom kalórií a nízkym glykemickým indexom. Obsahuje až 93 % vody a je zdrojom rozpustnej a nerozpustnej vlákniny.

Cuketa chutí najlepšie grilovaná, zapekaná alebo iba zľahka tepelne upravená na plátku masla. Dá sa použiť ako náhrada za ťažšie potraviny. Namiesto klasických fašírok si pripravte napríklad fašírky cuketové.

Losos

Ak by ste sa pozreli do svojho jedálnička, na akom mieste by boli ryby? Keďže nepatríme ku krajinám, v ktorých prekvitá rybolov, na našich tanieroch sa ryby vyskytujú iba zriedkavo. Je to však škoda, pretože ryby (a medzi nimi aj losos) sú vynikajúcim zdrojom omega-3 mastných kyselín, ktoré účinne pomáhajú bojovať proti rozvoju zápalov v tele. Za sťaženým trávením a zhoršenou vstrebateľnosťou živín sa totiž môže ukrývať postupne sa rozvíjajúce zápalové ochorenie čriev, ktoré spôsobuje mnohé komplikácie a zhoršuje kvalitu života.