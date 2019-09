Toto sa stane, keď začnete jesť jedno jablko denne

V angličtine existuje príslovie „An apple a day keeps the doctor away,“ ktoré by sme mohli preložiť ako „Jedno jablko za deň, a nepotrebujete lekára.“ Táto fráza sa prvýkrát objavila v tlači ešte na začiatku 19. storočia a dodnes ju obľubujú výživoví poradcovia aj verejnosť.

Dlhovekosť sa dá dosiahnuť zdravým životným štýlom, čím máme na mysli aj konzumáciu zdravých potravín. Experti odporúčajú dopriať si denne aspoň 5 porcií rôznych druhov ovocia a zeleniny, takže jablko denne sa javí ako celkom užitočný nápad. Čo si o tom myslia lekári?

V relácii This Morning televíznej stanice ITV prezentoval svoj názor doktor Chris Steele, podľa ktorého je staré príslovie skutočne pravdivé a každému odporúča riadiť sa ním.

Jablká sú skvelým zdrojom vlákniny, ktorá je schopná znížiť riziko srdcovo-cievnych ochorení, mŕtvice, cukrovky 2. typu a rakoviny čriev. Vďaka konzumácii jedál s vysokým obsahom vlákniny tiež pociťujeme menší hlad a zlepšuje sa nám trávenie.

„Výskumy potvrdzujú, že konzumácia jedného jablka denne znižuje riziko infarktu a mŕtvice o 12 percent,“ hovorí doktor Steele.

Denná konzumácia jediného jablka sa osvedčila aj v štúdii z roku 2011. Tá zistila, že ľudia, ktorí denne konzumujú jedno jablko, majú o 28 percent nižšie riziko vzniku cukrovky 2. typu.

Skúste si dať niekoľko plátkov jablka pred obedom

Výhody konzumácie jabĺk nekončia pri pomoci s trávením. Toto ovocie obsahuje množstvo vitamínu C, ktorý je schopný zastaviť poškodenie organizmu vyvolané voľnými radikálmi.

Najzaujímavejšou vlastnosťou jabĺk je snáď to, že dokážu pomôcť aj s chudnutím. Štúdia z roku 2009 skúmala, aký dopad bude mať na nasýtenosť ľudí to, keď si pred obedom dajú niekoľko plátkov jablka. Zistilo sa, že títo ľudia na obed skonzumovali približne o 200 kalórií menej ako tí, ktorí pred obedom nejedli jablko alebo pili jablčný džús.

Ďalší 10-týždňový výskum zas u 50 žien s nadváhou preukázal, že tie, ktoré denne jedli jablká, v priemere schudli o 1 kilogram viac ako tie, ktoré namiesto jabĺk jedli ovsené koláčiky s podobnou kalorickou hodnotou.