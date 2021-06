Vedecky overené: Jednoduchý trik, ktorý redukuje množstvo alkoholu, ktorý pijete

Najčastejší vedľajší účinok alkoholu, s ktorým sa mnohí stretávame, je opica na ďalší deň. Tí menej šťastní z nás majú skúsenosť aj so závažnejšími ochoreniami, ako je cirhóza pečene, pankreatitída či poškodenie žalúdka. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie konzumácia alkoholu spôsobuje 7 percent z celkového celosvetového počtu predčasných úmrtí.

Všetci vieme, že alkohol zdraviu neprospieva, ale ako docieliť, aby sa prestal konzumovať v takých veľkých množstvách? Podľa vedcov existuje riešenie, o ktorom dokonca tvrdia, že funguje vždy spoľahlivo – pripomínať konzumentom riziko rakoviny, ktoré sa zvyšuje pitím alkoholu, a rátať množstvo vypitých nápojov.

Podľa vedeckého tímu z Georgeovho inštitútu globálneho zdravia so sídlom v Austrálii kombinácia formuliek „prečo“ a „ako“ redukovať alkohol v zdravotníckych odporúčaniach zvyšuje šancu na ovplyvnenie bežného človeka.

„Zistili sme, že kombinovanie informácie o riziku rakoviny pri pití alkoholu a praktickej rady, ako to urobiť – teda počítať nápoje – vedie k nižšiemu príjmu alkoholu u konzumentov,“ uviedla ekonómka a psychologička Simone Pettigrewová z inštitútu.

Výskumu sa zúčastnilo takmer osemtisíc ľudí, ktorých úlohou bolo vyplniť dotazník. 4558 z nich vypĺňalo ďalší dotazník aj o tri týždne a 2687 z nich sa zúčastnilo vypĺňania dotazníka o ďalšie tri týždne. Účastníkov rozdelili do viacerých skupín, ktoré vystavili rozličným reklamám a správam o pití alkoholu.

V porovnaní s kontrolnou skupinou najväčší rozdiel zaznamenali u účastníkov, ktorí sledovali televíznu reklamu spájajúcu pitie alkoholu s rakovinou. Reklama zároveň odporúčala rátať počet vypitých drinkov pri každej príležitosti. Ľudia, ktorí často sledovali túto reklamu, najviac obmedzili príjem alkoholu.

Medzi ďalšími spôsobmi, ktorými sa vedci snažili zvýšiť povedomie o nebezpečenstve alkoholu, bol aj návrh, aby si konzument dopredu stanovil, koľko pohárov vypije, a tohto počtu sa držal. Niektorí dobrovoľníci vďaka nemu skutočne dosiahli nižší príjem alkoholu, ale nedarilo sa im tak dobre ako predošlej skupine.

„Veľa ľudí nevie, že alkohol je karcinogén,“ vysvetľuje Pettigrewová. „Je to dôležitá informácia, ku ktorej by konzumenti mali mať prístup, ale oznamovať ľuďom, že alkohol spôsobuje rakovinu, je len časť riešenia – potrebujeme im tiež poskytnúť návod na to, ako redukovať riziko.“