Ochoreniu COVID-19 podľahli na celom svete vyše tri milióny ľudí

Aktuálny počet obetí pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý toto ochorenie spôsobuje, približne zodpovedá počtu obyvateľov ukrajinskej metropoly Kyjev alebo hlavných miest Venezuely (Caracas) či Portugalska (Lisabon).

Skutočný počet obetí pandémie je však zrejme oveľa vyšší, keďže metodika zberu údajov je rôzna, údaje hlásené niektorými krajinami sú nespoľahlivé a mnoho prípadov sa mohlo prehliadnuť v jej počiatočnom štádiu, keď sa prvé prípady začali objavovať v čínskom meste Wu-chan koncom roka 2019, pripomína AP.

O dynamike pandémie svedčí aj fakt, že trvalo 271 dní, kým bol zaznamenaný jeden milión úmrtí súvisiacich s covidom, dva milióny obetí mal vírus na svojom konte za 110 dní a tri milióny za 91 dní.

Celosvetovo počet úmrtí opäť stúpa, v priemere sa pohybuje okolo 12.000 za deň, novonakazených pribúda okolo 700.000 denne, konštatuje AP.

Najhoršia situácia je momentálne v Brazílii, kde na covid zomiera okolo 3000 ľudí denne. Tamojšie nemocnice zápasia s nedostatkom sedatív, takže lekári niekde ich dávky zrieďujú alebo pacientov pri bolestivej intubácii priväzujú k posteliam. Situáciu zhoršuje aj postoj prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý pandémiu bagatelizuje a brazílske ministerstvo zdravotníctva celé mesiace stavilo na jedinú vakcínu a ostatných výrobcov ignorovalo.

Situácia sa začala opäť vyhrocovať aj v Indii, kde po týždňoch poklesu počtov nakazených i úmrtí došlo vo februári k prudkému obratu, čo úrady prekvapilo. Pripisuje sa to výskytu nových variantov vírusu. V stredu 15. apríla tam prvýkrát oficiálne hlásili viac ako 200.000 infikovaných za deň a odvtedy sú hlásené nové rekordy. Za uplynulý deň pribudlo 234.692 nakazených a 1341 úmrtí (celkovo ich je 175.649). V Indii, ktorá má 1,35 miliardy obyvateľov, sa koronavírusom nakazilo už približne 14,5 milióna ľudí. Na prvom mieste sú USA s viac ako 32 miliónmi infikovaných.

Východiskom z pandémie má byť očkovanie, no distribúcia vakcín viazne alebo je veľmi nerovnomerná. Prostredníctvom programu COVAX sa do viac ako 100 krajín dostalo zatiaľ len asi 40 miliónov dávok, čo stačí sotva pre 0,25 percenta svetovej populácie. V globálnom meradle bolo približne 87 percent zo 700 miliónov doteraz podaných dávok minutých v bohatých krajinách. Zatiaľ čo v bohatých krajinách je už zaočkovaný jeden zo štyroch ľudí, v chudobných krajinách je to jeden z viac ako 500, uvádza AP.